Про це в етері Українського радіо. Рівне повідомив начальник відділення обліку сержантів і солдатів Рівненського обласного ТЦК та СП Олександр Бодін.

Що відомо про автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних?

За словами Бодіна, система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо право підтверджується, інформація про продовження з'являється у застосунку Резерв+.

До переліку категорій, для яких діє автопродовження, додали сім нових позицій. Йдеться про

батьків, які виховують тяжкохвору дитину,

осіб, що доглядають за тяжкохворим членом сім'ї,

опікунів непрацездатних людей,

громадян із чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи,

доглядачів родичів з інвалідністю II чи III ступеня спорідненості,

батьків-одинаків з дітьми до 18 років,

учителів шкіл.

У разі, якщо автоматичне продовження не спрацювало або дані не оновилися, військовозобов'язаним радять звертатися до Центрів надання адміністративних послуг. У ТЦК зазначають, що вони більше не приймають заяви на продовження відстрочки.

Також наголошується, що для продовження відстрочки проходити військово-лікарську комісію не потрібно, адже стан здоров'я не пов'язаний із процедурою надання відстрочки.

Зверніть увагу! Відстрочка надається на період дії воєнного стану та мобілізації – на 90 днів, після чого вона потребує чергового автоматичного оновлення або підтвердження через ЦНАП.

Що змінилося в отриманні бронювання та відстрочок у 2026 році?