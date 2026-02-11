Про це в етері Українського радіо. Рівне повідомив начальник відділення обліку сержантів і солдатів Рівненського обласного ТЦК та СП Олександр Бодін.
Що відомо про автоматичне продовження відстрочок для військовозобов'язаних?
За словами Бодіна, система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо право підтверджується, інформація про продовження з'являється у застосунку Резерв+.
До переліку категорій, для яких діє автопродовження, додали сім нових позицій. Йдеться про
- батьків, які виховують тяжкохвору дитину,
- осіб, що доглядають за тяжкохворим членом сім'ї,
- опікунів непрацездатних людей,
- громадян із чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи,
- доглядачів родичів з інвалідністю II чи III ступеня спорідненості,
- батьків-одинаків з дітьми до 18 років,
- учителів шкіл.
У разі, якщо автоматичне продовження не спрацювало або дані не оновилися, військовозобов'язаним радять звертатися до Центрів надання адміністративних послуг. У ТЦК зазначають, що вони більше не приймають заяви на продовження відстрочки.
Також наголошується, що для продовження відстрочки проходити військово-лікарську комісію не потрібно, адже стан здоров'я не пов'язаний із процедурою надання відстрочки.
Зверніть увагу! Відстрочка надається на період дії воєнного стану та мобілізації – на 90 днів, після чого вона потребує чергового автоматичного оновлення або підтвердження через ЦНАП.
Що змінилося в отриманні бронювання та відстрочок у 2026 році?
Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. Нові правила спрощують документообіг, не вказуючи кількість військовозобов'язаних, що підлягають бронюванню, для швидшого прийняття рішень.
Відтепер виробники трансформаторного обладнання можуть бронювати 100% своїх співробітників для безперебійної роботи. Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою до двох замість трьох.
У 2026 році відстрочку можуть не надати студентам другої освіти, багатодітним батькам із боргами по аліментах та чоловікам, якщо одній із трьох дітей уже виповнилося 18 років. Право на відстрочку мають батьки-одинаки, багатодітні без заборгованостей, працівники критичної інфраструктури з бронею, люди з інвалідністю, студенти, які здобувають першу освіту та науковці зі ставкою від 0,75.