Про це в етері "Радіо Свобода" повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Що кажуть в ТЦК про конфіскацію телефонів?
За словами військового Істоміна, наказу забирати гаджети централізовано не давали. Проте, за його словами, були випадки, коли призовники поширювали у соцмережах інформацію, яка могла загрожувати безпеці.
А почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляти, де вони зараз перебувають в соцмережах, що ставило, м'яко кажучи, в незручну ситуацію з безпекової сторони,
– пояснив Роман Істомін.
Також начальник групи комунікацій нагадав про випадки, коли ворог бив дронами по ТЦК та СП у Полтаві та Кременчуці.
Наразі Істомін заявив, що не бачить шляхів розв'язання цієї проблеми. Окремо він відреагував на слова омбудсмена Дмитра Лубінця про те, що ТЦК і СП не мають права забирати особисті речі громадян. На думку військового, критика має супроводжуватися пропозиціями, як розв'язати проблему.
На що звернув увагу омбудсмен?
Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що утримувати людей у ТЦК та СП без рішення суду незаконно. За його словами, це порушує Конституцію України та міжнародні норми прав людини.
Він також зазначив, що з 2022 року зросла кількість скарг громадян щодо дій ТЦК у 333 рази.
Також Лубінець запропонував реформування Центрів комплектування. Омбудсмен закликає до цифровізації та оновлення кадрів.