Військовослужбовці ТЦК зазначають, що різні роки це принципово різні етапи війни. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Радіо Свобода".
Як вважають у ТЦК?
Коментуючи слова омбудсмена Дмитра Лубінця про "системну кризу" в територіальних центрах комплектування, Істомін зазначив, що характер скарг громадян суттєво змінився.
За його словами, у 2022 році люди переважно зверталися з наріканнями через небажання ТЦК брати їх на службу, тоді як нині причини звернень зовсім інші. Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення більшість військовослужбовців були добровольцями, а в другій половині 2022 року мобілізація відбувалася через вручення повісток.
Натомість у 2025 – 2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, тоді як сама мобілізація не є добровільною. Істомін наголосив, що пряме порівняння нинішньої мобілізації з подіями 2022 року є некоректним, оскільки умови та суспільна ситуація кардинально змінилися.
Що потрібно знати про відстрочки та бронювання у 2026 році?
Міністр оборони України Михайло Федоров пропонує надавати військовослужбовцям за "контрактом 18-24" рік відстрочки після завершення служби. Відповідний законопроєкт доопрацьовано і цього тижня його розгляне Верховна Рада.
Військовозобов'язані в Україні можуть втратити відстрочку через значну заборгованість зі сплати аліментів. Кожен випадок розглядається індивідуально, враховуючи підстави для відстрочки, передбачені законодавством.
З 1 лютого 2026 року в Україні змінюються правила бронювання працівників від мобілізації. Оновлені правила включають можливість повторного подання заявки без очікування, також з'явилися додаткові умови для бронювання.