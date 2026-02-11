Військовослужбовці ТЦК зазначають, що різні роки це принципово різні етапи війни. Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі "Радіо Свобода".

Дивіться також Без ТЦК і паперів: як українцям автоматично продовжують відстрочки

Як вважають у ТЦК?

Коментуючи слова омбудсмена Дмитра Лубінця про "системну кризу" в територіальних центрах комплектування, Істомін зазначив, що характер скарг громадян суттєво змінився.

За його словами, у 2022 році люди переважно зверталися з наріканнями через небажання ТЦК брати їх на службу, тоді як нині причини звернень зовсім інші. Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення більшість військовослужбовців були добровольцями, а в другій половині 2022 року мобілізація відбувалася через вручення повісток.

Натомість у 2025 – 2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, тоді як сама мобілізація не є добровільною. Істомін наголосив, що пряме порівняння нинішньої мобілізації з подіями 2022 року є некоректним, оскільки умови та суспільна ситуація кардинально змінилися.

Що потрібно знати про відстрочки та бронювання у 2026 році?