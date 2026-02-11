Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ярослав Юрчишин.

Дивіться також Хто отримає відстрочку на рік: Рада ухвалила зміни для контрактників

Коли в Україні запровадили щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання?

За інформацією Железняка, за законопроєкт №14144 про щоденну національну хвилину мовчання проголосували 260 народних обранців. Документ передбачає усунення технічних перешкод та дозвіл містам та громадам використовувати національну систему сповіщення для оголошення щоденної хвилини мовчання о 09:00.

Важливо! Цією акцією українці вшановують усіх захисників та цивільних осіб, чиє життя забрала Росія, а також тих, хто став на захист незалежності України та її населення.

За життя цю ініціативу просувала Ірина Цибух Тепер це і про неї. Світлої пам'яті Героїні України (посмертно),

– зауважив Юрчишин.

Оповіщатимуть про хвилину мовчання як державні, так і приватні медіа, а також системи цивільного захисту. Місцеві органи влади відповідальні за інформування на вулицях, у закладах та на підприємствах.

Окрім цього, у цей законопроєкт додали норму про акцію "Запали свічку", яка спрямована на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років. Відтепер вона проходитиме щорічно у четверту суботу листопада о 16:00.

Верховна Рада 11 лютого ухвалила закон про відстрочку від мобілізації для молоді

Окрім вищезгаданого законопроєкту, парламентарі проголосували за надання відстрочки від мобілізації молодим людям, які відслужили за контрактом.

Цей документ стосується військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на 1 рік і вже звільнені зі служби.

Закон передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців.