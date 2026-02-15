Трагическую весть сообщила жительница Злинской территориальной общины Ольга Голованова. О потере писали и в местных изданиях "Кировоградская правда" и "Первая электронная газета".
Кем была павшая защитница?
Лилия Гекендорф родилась 17 февраля 2001 года и жила в селе Злынки на Кировоградщине. В октябре 2024-го она вступила в ряды Вооруженных сил Украины. На тот момент ей было 23 года.
Сообщается, что во время прохождения службы в составе 141-й отдельной механизированной бригады без вести пропал ее брат Владимир. После этого Лилия подписала контракт.
По словам рекрутера Центра рекрутинга украинской армии в Кропивницком Леси Нестройной, главным мотивом девушки стало искреннее стремление защищать государство. Еще во время базовой общевойсковой подготовки она проявила себя как одна из лучших курсанток. Впоследствии, примерно в октябре прошлого года, Лилия перевелась в батальон беспилотных систем в составе 128-й бригады "Дикое поле".
Вы даже не представляете силу духа и победы этой простой девушки,
– подчеркнула Леся Нестройная.
Отправляясь на фронт, Лилия оставила двух маленьких детей на попечении своей мамы, рассказывают односельчане. 11 февраля во время выполнения боевого задания вблизи Магдалиновки в Запорожской области она попала под российский обстрел.
На момент гибели военнослужащая занимала должность оператора беспилотных летательных аппаратов во 2-м механизированном батальоне одной из воинских частей ВСУ.
В сообщении Головановой отмечается, что до своего 25-летия Лилия не дожила всего неделю. Ее вспоминают как молодую, спортивную, смелую и красивую девушку, которая должна была бы еще долго жить.
Вечная память и уважение защитнице!
