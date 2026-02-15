Трагічну звістку повідомила жителька Злинської територіальної громади Ольга Голованова. Про втрату писали й у місцевих виданнях "Кіровоградська правда" та "Перша електронна газета".

Ким була полегла захисниця?

Лілія Гекендорф народилася 17 лютого 2001 року та мешкала в селі Злинки на Кіровоградщині. У жовтні 2024-го вона вступила до лав Збройних сил України. На той момент їй було 23 роки.

Повідомляється, що під час проходження служби у складі 141-ї окремої механізованої бригади безвісти зник її брат Володимир. Після цього Лілія підписала контракт.

За словами рекрутерки Центру рекрутингу української армії у Кропивницькому Лесі Нестройної, головним мотивом дівчини стало щире прагнення захищати державу. Ще під час базової загальновійськової підготовки вона проявила себе як одна з найкращих курсанток. Згодом, приблизно в жовтні минулого року, Лілія перевелася до батальйону безпілотних систем у складі 128-ї бригади "Дике поле".

Ви навіть не уявляєте силу духу та звитяги цієї простої дівчини,

– підкреслила Леся Нестройна.

Вирушаючи на фронт, Лілія залишила двох маленьких дітей під опікою своєї мами, розповідають односельці. 11 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Магдалинівки в Запорізькій області вона потрапила під російський обстріл.

На час загибелі військовослужбовиця обіймала посаду оператора безпілотних літальних апаратів у 2-му механізованому батальйоні однієї з військових частин ЗСУ.

У повідомленні Голованової зазначається, що до свого 25-річчя Лілія не дожила лише тиждень. Її згадують як молоду, спортивну, сміливу й вродливу дівчину, яка мала б ще довго жити.

