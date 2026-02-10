Сумну звістку 10 лютого повідомили в легіоні "Свобода Росії"

Що відомо про загиблого "Нуба"?

Як розповіли у Легіоні, "Нуб" починав службу з піхоти. Також воїн брав участь у розвитку напряму НРК, де зважав на практичну користь та безпеку побратимів у бойових умовах.

Загинув "Нуб" на Запорізькому напрямку, коли виконував бойове завдання.

Він зробив свій вибір усвідомлено, не прийняв брехню і неможливість залишатися осторонь. Розумів ціну цього рішення та ніс за нього відповідальність,

– йдеться в повідомленні.

Побратими згадують полеглого військового, як спокійного зібраного, надійного і відповідального. Його поважали за конкретні дії, які він вмів доводити до кінця. Також пригадують "Нуба", як того, хто міг влучно пожартувати навіть у найважчі моменти.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять захиснику!

