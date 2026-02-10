Сумну звістку 10 лютого повідомили в легіоні "Свобода Росії"
Що відомо про загиблого "Нуба"?
Як розповіли у Легіоні, "Нуб" починав службу з піхоти. Також воїн брав участь у розвитку напряму НРК, де зважав на практичну користь та безпеку побратимів у бойових умовах.
Загинув "Нуб" на Запорізькому напрямку, коли виконував бойове завдання.
Він зробив свій вибір усвідомлено, не прийняв брехню і неможливість залишатися осторонь. Розумів ціну цього рішення та ніс за нього відповідальність,
– йдеться в повідомленні.
Побратими згадують полеглого військового, як спокійного зібраного, надійного і відповідального. Його поважали за конкретні дії, які він вмів доводити до кінця. Також пригадують "Нуба", як того, хто міг влучно пожартувати навіть у найважчі моменти.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять захиснику!
Кого нещодавно втратила Україна?
Старший солдат Петро Гончар загинув на Харківщині. Він проходив службу водієм-заправником у лавах ЗСУ. Попрощалися з військовим у Чернівецькі області, звідки він родом.
Також на фронті поліг 40-річний артилерист Артем Заяц. Він служив на Оріхівському напрямку. У захисника залишилися дружина та двоє дітей.
На жаль, відомо й про загибель екіпажа гелікоптера Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон". Сталось це під час виконання бойового завдання.