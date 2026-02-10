Трагічну звістку повідомили на сторінці Чернівецької облради.
Ким був Петро Гончар?
Старший солдат Петро Гончар проходив службу водієм-заправником автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення у військовій частині А7041 Збройних Сил України.
Народився та виріс він у Сокирянах, де промайнули його дитинство і юність, де й здобув освіту. Після завершення навчання проходив строкову військову службу. Свою трудову діяльність продовжив у Дніпропетровській області, а пізніше – на Харківщині.
До захисту Батьківщини Петро Гончар долучився ще в період проведення антитерористичної операції на сході України. А з початком повномасштабного вторгнення Росії він без вагань знову добровільно став до лав захисників, щоб боронити рідну землю.
Однак нещодавно військовослужбовець раптово помер під час перебування у Харківській області на 40-му році життя. У неділю, 8 лютого, відбулася церемонія прощання з воїном, який віддав своє життя служінню Україні.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять захиснику!
Їхні життя обірвалися на війні
Життя військового з Київщини Іллі Висоцького обірвалося 28 січня 2026 року під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області. До Збройних Сил України він був мобілізований 25 серпня 2025 року. У нього залишилися дружина, донька та рідні.
На Донеччині загинув 24-річний захисник із Вінницької області Максим Годованюк. Він служив оператором безпілотних літальних апаратів і поліг на фронті, не доживши до свого 25-річчя.
Після тривалого лікування у лікарні 28 січня 2026 року помер Олександр Граневич. Смерть настала внаслідок поранень, яких він зазнав 24 грудня 2025 року. Військовослужбовець проходив службу в зенітному ракетному дивізіоні та виконував завдання з протидії ворожим безпілотникам.