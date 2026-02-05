Важкого поранення захисник зазнав на Донеччині ще наприкінці 2025 року. Про це повідомляє Баришівська селищна рада..

Що відомо про смерть захисника?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Олександра Граневича призвали на військову службу ще у червні 2024 року, чоловік склав присягу та мужньо виконував військовий обов’язок, захищаючи Батьківщину.до останнього.

Після тривалого очікування додому на щиті повертається Захисник України – Граневич Олександр Вікторович, старший солдат, майстер 2 відділення перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 1 взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону в/ч А4948,

– ідеться у повідомленні.

За даними селищної ради, захисник зазнав важкого поранення 24 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Сергіївка Покровського району Донецької області, внаслідок чого помер близько через місяць.

Олександр помер 28 січня 2026 року у медичному закладі. Пояснюють, що його смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. З бійцем попрощалися у середу, 4 лютого, у його рідному селі Гостролуччя.

Хто ще загинув за Україну?