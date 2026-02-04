Трагічну звістку повідомила Тлумацька міська рада.
Читайте також Львівщину сколихнула сумна звістка: на щиті повертається герой Сергій Киріченко
Що відомо про воїна з Прикарпаття?
Тарас Мостовий народився 24 серпня 1979 року у селі Остриня Тлумацької громади, а жив в Івано-Франківську.
Військовий зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Єлизаветівка Покровського району 10 грудня 2024 року.
Згодом його загибель підтвердилася.
Низький уклін та безмежна вдячність Герою за захист рідної землі та майбутніх поколінь! Світлий, добрий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах,
– написала Тлумацька міська рада.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса Мостового. Вічна пам'ять!
Вони віддали життя за Україну
На фронті загинув український регбіст Олександр Тлатов: він долучився до Сил оборони ще на початку повномасштабного вторгнення. Тлатов був кандидатом у майстри спорту та грав за регбійний клуб Сокіл.
На Сумському напрямку загинув 18-річний воїн з Полтавщини Євгеній Лукаш. Юнак підписав контракт зі Збройними силами України у березні 2025 року та служив як стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти.
На фронті загинула бойова медикиня з Полтавської області Олександра Ліскунова. Це сталося наприкінці січня, під час евакуації поранених захисників.