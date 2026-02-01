Він служив, як стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти. Про загибель військового повідомили у Лубенській міській раді.

Дивіться також Перший обмін у 2026: в Україну повернули 1 000 тіл загиблих

Що відомо про військового?

Євгеній Лукаш народився 1 лютого 2007 року у селі В'язівок Лубенського району. Навчався у Лубенській спеціальній школі, згодом закінчив професійно-технічне училище №12, де здобув фах маляра-штукатура. У родині був найстаршим, опікувався молодшими сестрами та братом.

Наприкінці січня Євгеній прийняв свій останній бій, не доживши кілька днів до 19-річчя. 27 січня 2026 року солдат, стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти батальйону територіальної оборони, загинув унаслідок атаки ворожого безпілотника на Сумщині.

Прощання з полеглим Героєм відбулося 31 січня у Лубнах. О 12:00 церемонія розпочалася на Володимирському майдані міста, а згодом у селі В'язівок відбулася панахида, після якої Євгенія Лукаша поховали на місцевому кладовищі.

Хто з українських військових загинув у боях за Україну?