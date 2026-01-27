Про це пише пресслужба "Житомиробленерго". Тарас майже два роки вважався зниклим безвісти.

Що відомо про Героя Тараса Столітнього?

У цивільному житті Тарас Столітній працював у Житомирському обленерго. Він працював на посаді інспектора з технічного аудиту Коростишівського РЕМ. Однак у 2023 році Тарас пішов захищати Україну та долучився до лав військових. Він воював на гарячому напрямку фронту, але одного дня зник безвісти.

Рідні вірили, що Тарас повернеться, не втрачали надії, що він живий. Однак з фронту прийшла страшна звістка – Тарас Столітній загинув.

Колеги назавжди запам’ятають його світлою, щирою та доброю людиною, героєм, який до кінця залишився вірним принципам честі, гідності та громадянського обов’язку,

– написали в "Житомиробленерго".

На жаль, двоє маленьких діток залишилися без батька.

24 Канал висловлює щирі співчуття з приводу загибелі Героя Тараса Столітнього. Вічна шана та пам'ять українському захиснику!

