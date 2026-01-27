Об этом пишет пресс-служба "Житомироблэнерго". Тарас почти два года считался пропавшим без вести.

Смотрите также Сорвался с 20 метров: на энергообъекте в Киеве погиб спасатель Александр Питайчук

Что известно о Герое Тарасе Столетнем?

В гражданской жизни Тарас Столетний работал в Житомирском облэнерго. Он работал в должности инспектора по техническому аудиту Коростышевского РЭС. Однако в 2023 году Тарас пошел защищать Украину и присоединился к рядам военных. Он воевал на горячем направлении фронта, но однажды пропал без вести.

Родные верили, что Тарас вернется, не теряли надежды, что он жив. Однако с фронта пришла страшная весть – Тарас Столетний погиб.

Коллеги навсегда запомнят его светлой, искренним и добрым человеком, героем, который до конца остался верным принципам чести, достоинства и гражданского долга,

– написали в "Житомироблэнерго".

К сожалению, двое маленьких детей остались без отца.

24 Канал выражает искренние соболезнования по поводу гибели Героя Тараса Столетнего. Вечный почет и память украинскому защитнику!

Украина теряет своих защитников: последние новости