Он служил, как стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты. О гибели военного сообщили в Лубенском городском совете.
Что известно о военном?
Евгений Лукаш родился 1 февраля 2007 года в селе Вязовок Лубенского района. Учился в Лубенской специальной школе, впоследствии окончил профессионально-техническое училище №12, где получил специальность маляра-штукатура. В семье был самым старшим, занимался младшими сестрами и братом.
В конце января Евгений принял свой последний бой, не дожив несколько дней до 19-летия. 27 января 2026 солдат, стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты батальона территориальной обороны, погиб в результате атаки вражеского беспилотника на Сумщине.
Прощание с погибшим Героем состоялось 31 января в Лубнах. В 12:00 церемония началась на Владимирской площади города, а затем в селе Вязовок состоялась панихида, после которой Евгения Лукаша похоронили на местном кладбище.
Кто из украинских военных погиб в боях за Украину?
В боях против российских оккупантов погибли Николай Васильчук и Игорь Худик из Тернопольской области. Николай Васильчук погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, а Игорь Худик – в Запорожской области.
На фронте погибла боевой медик из Полтавской области Александра Лискунова. Это произошло в конце января, во время эвакуации раненых защитников.
В боях против россиян погиб энергетик из Коростышева, 33-летний Тарас Столетний. В армию он присоединился в июне 2023 года. Он воевал на горячем направлении фронта, но однажды пропал без вести.