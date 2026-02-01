Он служил, как стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты. О гибели военного сообщили в Лубенском городском совете.

Что известно о военном?

Евгений Лукаш родился 1 февраля 2007 года в селе Вязовок Лубенского района. Учился в Лубенской специальной школе, впоследствии окончил профессионально-техническое училище №12, где получил специальность маляра-штукатура. В семье был самым старшим, занимался младшими сестрами и братом.

В конце января Евгений принял свой последний бой, не дожив несколько дней до 19-летия. 27 января 2026 солдат, стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты батальона территориальной обороны, погиб в результате атаки вражеского беспилотника на Сумщине.

Прощание с погибшим Героем состоялось 31 января в Лубнах. В 12:00 церемония началась на Владимирской площади города, а затем в селе Вязовок состоялась панихида, после которой Евгения Лукаша похоронили на местном кладбище.

