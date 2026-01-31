О погибших Николае Васильчуке и Игоре Худыке рассказывает 24 Канал.

Что известно о Героях с Тернопольщины?

На фронте погиб молодой воин родом из села Мартыновка, что на Ровенщине, Николай Николаевич Васильчук. Вместе с женой Ольгой и детьми он проживал в Кохановке Тернопольской области.

Как рассказали в Вишневецком поселковом совете, Николай Васильчук родился 8 мая 1994 года. Учился будущий воин в поселке Смыга, где вырос искренним, трудолюбивым и ответственным парнем. Николай встретил свою любовь и в 2012 году они создали семью. У пары родились трое детей – Диана, Владимир и Роман. К сожалению, самый младший сын умер в 2023 году из-за тяжелой болезни. Николай Васильчук, пережив такую боль, оставался опорой для своей семьи.

В феврале 2024 года Николай Николаевич мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Как настоящий защитник и отец человек пошел защищать Украину. Прослужил Николай Васильчук до 26 октября 2024 года, с того дня он считался пропавшим без вести. Однако семья получила страшную весть: отец и любимый человек героически погиб во время выполнения боевого задания вблизи Новодмитровки Покровского района Донецкой области.

Он отдал свою жизнь, защищая Украину, ее свободу и наше будущее. Жизнь защитника оборвала война, но память о Николае Васильчука навсегда останется в сердцах родных, друзей и всей общины. Склоняем головы в скорби,

– пишут односельчане.

Еще один защитник с Тернопольщины погиб 9 июля 2025 года. Поселковый председатель Залозецкой общины Андрей Нога отметил, что в ряды Небесного войска присоединился уроженец села Мыльное Игорь Олегович Худик. Мужчина родился 21 апреля 1991 года и вместе с семьей проживал в селе Золотая Слобода. Игорь Олегович пропал без вести во время боев в Запорожской области. Известие о нем не поступало более полугода. Гибель Игоря официально подтвердилась лишь недавно. Похоронили Героя в его селе на Козивщине, а в общине в память о защитнике объявили День траура.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным погибших Героев Николая Васильчука и Игоря Худика. Вечная память и слава мужественным защитникам Украины!

