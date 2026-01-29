Враг даже в тылу отобрал жизнь украинского защитника, который воюет за Украину с начала российской агрессии. Об этом написали в 17 центре специального назначения.
Что известно о военном Руслане Надиче, который погиб во время атаки на поезд?
Руслан Надич был одним из тех жертв российской циничной атаки на поезд "Барвенково – Львов – Чоп", который в момент обстрела двигался на Харьковщине. Руслан Иванович служил в 17 центре специального назначения. В армию он присоединился еще в 2014 году, а с начала полномасштабной войны находился на самых горячих направлениях. Сейчас бригада просит неравнодушных присоединиться к финансовой помощи семье погибшего Героя. У него осталась мама.
Военный Алексей Цимбалюк написал, что Руслан Надич в тот день возвращался на Донбасс. Из-за этой потери "маленькая боевая семья" очень скорбит. Побратим отметил, что Руслан был настоящим патриотом и очень хорошим человеком. За свои заслуги защитник даже был награжден за мужество и успешное выполнение боевых задач почетным нагрудным знаком "Золотой Крест".
Очень трудно читать новости о гибели людей во время террористических ударов России, особенно если текст новости трансформируется в реальных людей и их лица,
– написал Цимбалюк.
Российский дрон атаковал поезд "Барвенково – Львов – Чоп": что известно?
27 января в Харьковской области под атаку вражеского беспилотника попал пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп". Россияне запустили по месту сразу три дрона. В результате начался пожар в одном из вагонов и электровозе. Известно, что погибли из-за обстрела 6 человек, а двое получили травмы. Многих пассажиров удалось спасти.
Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что дроны имели онлайн-управление через радиомодем МЭШ. Так что, вполне возможно, что целью врага были именно пассажирские вагоны.
Военный с позывным "Омар" оказался в поезде на Харьковщине случайно из-за того, что его транспортное средство сломалось. По зову судьбы, он помог людям, которые находились вместе с ним в поезде. Мужчина организовал безопасную эвакуацию.