Враг даже в тылу отобрал жизнь украинского защитника, который воюет за Украину с начала российской агрессии. Об этом написали в 17 центре специального назначения.

Что известно о военном Руслане Надиче, который погиб во время атаки на поезд?

Руслан Надич был одним из тех жертв российской циничной атаки на поезд "Барвенково – Львов – Чоп", который в момент обстрела двигался на Харьковщине. Руслан Иванович служил в 17 центре специального назначения. В армию он присоединился еще в 2014 году, а с начала полномасштабной войны находился на самых горячих направлениях. Сейчас бригада просит неравнодушных присоединиться к финансовой помощи семье погибшего Героя. У него осталась мама.

Военный Алексей Цимбалюк написал, что Руслан Надич в тот день возвращался на Донбасс. Из-за этой потери "маленькая боевая семья" очень скорбит. Побратим отметил, что Руслан был настоящим патриотом и очень хорошим человеком. За свои заслуги защитник даже был награжден за мужество и успешное выполнение боевых задач почетным нагрудным знаком "Золотой Крест".

Очень трудно читать новости о гибели людей во время террористических ударов России, особенно если текст новости трансформируется в реальных людей и их лица,

– написал Цимбалюк.

Российский дрон атаковал поезд "Барвенково – Львов – Чоп": что известно?