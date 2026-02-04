Трагическую весть сообщила Тлумацкий городской совет.

Читайте также Львовщину всколыхнула печальная весть: на щите возвращается герой Сергей Кириченко

Что известно о воине из Прикарпатья?

Тарас Мостовой родился 24 августа 1979 года в селе Остриня Тлумацкой общины, а жил в Ивано-Франковске.

Военный пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Елизаветовка Покровского района 10 декабря 2024 года.

Впоследствии его гибель подтвердилась.

Низкий поклон и безграничная благодарность Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Светлый, добрый воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях,
– написал Тлумацкий городской совет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Мостового. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину

  • На фронте погиб украинский регбист Александр Тлатовон присоединился к Силам обороны еще в начале полномасштабного вторжения. Тлатов был кандидатом в мастера спорта и играл за регбийный клуб Сокол.

  • На Сумском направлении погиб 18-летний воин с Полтавщины Евгений Лукаш. Юноша подписал контракт с Вооруженными силами Украины в марте 2025 года и служил как стрелок-помощник гранатометчика стрелковой роты.

  • На фронте погибла боевой медик из Полтавской области Александра Лискунова. Это произошло в конце января, во время эвакуации раненых защитников.