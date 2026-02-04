Трагическую весть сообщила Тлумацкий городской совет.

Что известно о воине из Прикарпатья?

Тарас Мостовой родился 24 августа 1979 года в селе Остриня Тлумацкой общины, а жил в Ивано-Франковске.

Военный пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Елизаветовка Покровского района 10 декабря 2024 года.

Впоследствии его гибель подтвердилась.

Низкий поклон и безграничная благодарность Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Светлый, добрый воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях,

– написал Тлумацкий городской совет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Мостового. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину