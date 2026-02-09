Про це пише Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Дивіться також Російський обстріл пошкодив Алею пам'яті загиблих у Сумах: болючі фото

Що відомо про Героя?

Артем Заяц повертається додому "на щиті". 40-річний військовий був артилеристом. Артем служив на Оріхівському напрямку майже чотири роки. Із квітня 2022 року головний сержант Заяц дослужився до посади командира гармати.

Захисник знав, що його обов'язок – це захист дітей, родини та кожного українця від ненависного ворога. У цивільному житті чоловік був спортсменом, любив грати у футбол.

Артем був надзвичайно відважним та спокійним. Друзі та рідні пригадують, що Артем залишався світлою людиною, яка щиро любила людей.

Він був найкращим батьком і люблячим чоловіком. У глибокій скорботі залишилися дружина Валентина, 16-річна донька та 9-річний син, мама та вітчим. Вічна памʼять,

– повідомив очільник громади.

Артем Заяц загинув на фронті 3 лютого. Він знайде вічний спочинок на Алеї Героїв у рідній Бучі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Схиляємо голови в скорботі разом з вами.

Україна втрачає захисників: останні новини