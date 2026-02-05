Про це повідомляє Суспільне. Журналісти показали фото, який вигляд має Алея після обстрілу.

Як виглядає Алея пам'яті загиблих у Сумах після обстрілу?

Алея в Сумах з'явилася в 2025 році. У ніч на 5 лютого її пошкодив російський обстріл.

Помітно, що подекуди вирвано портрети, розкидано квіти. Медійники зауважили, що пошкоджено конструкції Алеї.

Росія пошкодила Алею пам'яті загиблих захисників у Сумах / Фото Суспільне

Уночі по Сумах було два влучання, також о 2:30 дрон типу "Герань-2" влучив у двір багатоквартирного будинку. Вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, 11 автівок пошкоджені.

Яка ситуація на Сумщині зараз?