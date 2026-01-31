У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду.

Третій корпус став на захист військового кладовища на Київщині: що відомо?

Керівниця патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова "Гайка" заявила: ділянка під Мархалівкою на Київщині не найкращий варіант, але це кладовище бодай працює, воно відкрите. Там поховані найбільш беззахисні герої цієї війни – невідомі солдати. Там спочивають і герої Маріуполя.

"Перед яким вибором нас фактично ставить суд? Викопувати тіла тих, хто загинув за Україну? Ми точно не дозволимо паплюжити гідність загиблих героїв і плюндрувати їхні могили. Тепер це відповідальність держави – знайти правовий вихід із ситуації, створеної судовим рішенням", – заявила "Гайка".

У корпусі закликали громадськість стати на захист Національного меморіального військового кладовища – щоб його не довелося захищати силами чинних військовослужбовців і ветеранів.