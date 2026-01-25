Про це розповів голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

Що відомо про пункти незламності від Трійки?

Кияни допомагають військовим донатами, військові – допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня – тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Трійки розвозять містом гарячу їжу і тепло.

Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють,

– сказав Ян Клішаєв.

До ініціативи 24 січня приєдналася патронатна служба "Янголи" Третього армійського корпусу зі своїм фудтраком.

"Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь – просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо", – каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки – запустити стаціонарні пункти незламності.