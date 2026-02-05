Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Що відбувається в прикордонних регіонах?

Андрій Демченко пояснив, що основною активністю противника на кордоні залишаються обстріли. За його словами, говорити про системну піхотну активність або атаки вздовж усієї лінії кордону підстав немає.

Зараз на Сумщині противник зосереджує активність у Хотінській та Юнаківській громадах, однак просунутися не може.

У смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, зокрема у напрямку населеного пункту Варачине, ворог просунутися не може, а натомість зазнає втрат,

– додав речник ДПСУ.

На Харківщині найактивніші дії фіксувалися у напрямку Вовчанських Хуторів: спробу штурму вдалося відбити.

Водночас, за словами Демченка, на інших ділянках Харківщини активність противника зменшилася через значні втрати.

Ворог хоч і зараз десь себе там проявляє, однак погодні умови також не сприяють противнику для того, щоб він максимально розширив свої спроби атак по кордону, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій,

– підсумував він.

