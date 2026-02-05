Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также Вносит большие коррективы: военный сказал, как морозная зима влияет на фронт

Что происходит в приграничных регионах?

Андрей Демченко объяснил, что основной активностью противника на границе остаются обстрелы. По его словам, говорить о системной пехотной активности или атаках вдоль всей линии границы оснований нет.

Сейчас на Сумщине противник сосредоточивает активность в Хотинской и Юнаковской общинах, однако продвинуться не может.

В полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, в частности в направлении населенного пункта Варачино, враг продвинуться не может, а взамен несет потери,

– добавил представитель ГПСУ.

На Харьковщине активные действия фиксировались в направлении Волчанских Хуторов: попытку штурма удалось отбить.

В то же время, по словам Демченко, на других участках Харьковщины активность противника уменьшилась из-за значительных потерь.

Враг хоть и сейчас где-то себя там проявляет, однако погодные условия также не способствуют противнику для того, чтобы он максимально расширил свои попытки атак по границе, но должны быть готовы к развитию любых ситуаций,

– подытожил он.

Россия продолжает бить по Украине: последние новости