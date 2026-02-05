Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Что происходит в приграничных регионах?
Андрей Демченко объяснил, что основной активностью противника на границе остаются обстрелы. По его словам, говорить о системной пехотной активности или атаках вдоль всей линии границы оснований нет.
Сейчас на Сумщине противник сосредоточивает активность в Хотинской и Юнаковской общинах, однако продвинуться не может.
В полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, в частности в направлении населенного пункта Варачино, враг продвинуться не может, а взамен несет потери,
– добавил представитель ГПСУ.
На Харьковщине активные действия фиксировались в направлении Волчанских Хуторов: попытку штурма удалось отбить.
В то же время, по словам Демченко, на других участках Харьковщины активность противника уменьшилась из-за значительных потерь.
Враг хоть и сейчас где-то себя там проявляет, однако погодные условия также не способствуют противнику для того, чтобы он максимально расширил свои попытки атак по границе, но должны быть готовы к развитию любых ситуаций,
– подытожил он.
В ночь на 5 февраля Россия выпустила на украинские мирные города две баллистические ракеты "Искандер-М", а также 183 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие. Силам обороны удалось ликвидировать или обезвредить 156 вражеских дронов.
К сожалению, зафиксировано попадание баллистических ракет и 22 ударных дронов на 16 локациях, а также падение обломков от сбитых дронов на 7 локациях.
Ночью взрывы раздавались в частности в Киеве, в нескольких районах столицы фиксируют последствия. В Оболонском районе горели авто на стоянке, в Соломенском районе пострадал человек, взрывной волной повреждены окна в по меньшей мере четырех жилых домах.