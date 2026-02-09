Об этом пишет Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
Что известно о Герое?
Артем Заяц возвращается домой "на щите". 40-летний военный был артиллеристом. Артем служил на Ореховском направлении почти четыре года. С апреля 2022 года главный сержант Заяц дослужился до должности командира орудия.
Защитник знал, что его обязанность – это защита детей, семьи и каждого украинца от ненавистного врага. В гражданской жизни мужчина был спортсменом, любил играть в футбол.
Артем был чрезвычайно отважным и спокойным. Друзья и родные вспоминают, что Артем оставался светлым человеком, который искренне любил людей.
Он был лучшим отцом и любящим мужем. В глубокой скорби остались жена Валентина, 16-летняя дочь и 9-летний сын, мама и отчим. Вечная память,
– сообщил глава общины.
Артем Заяц погиб на фронте 3 февраля. Он найдет вечный покой на Аллее Героев в родной Буче.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Склоняем головы в скорби вместе с вами.
Украина теряет защитников: последние новости
Илья Высоцкий из Киевской области погиб 28 января во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области. Защитник был наводчиком минометного отделения взвода огневой поддержки 95 ОДШБр.
В Донецкой области погиб военный Максим Годованюк из Винницкой области. 24-летний Герой был оператором БпЛА. Месяц назад он пропал без вести и только сейчас гибель защитника подтвердилась.
Герой Александр Граневич умер в больнице 28 января из-за тяжелых ранений. Мужчина служил в зенитном ракетном дивизионе и выполнял обязанности по борьбе с беспилотными аппаратами.