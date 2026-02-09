Об этом пишет Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Смотрите также Российский обстрел повредил Аллею памяти погибших в Сумах: болезненные фото

Что известно о Герое?

Артем Заяц возвращается домой "на щите". 40-летний военный был артиллеристом. Артем служил на Ореховском направлении почти четыре года. С апреля 2022 года главный сержант Заяц дослужился до должности командира орудия.

Защитник знал, что его обязанность – это защита детей, семьи и каждого украинца от ненавистного врага. В гражданской жизни мужчина был спортсменом, любил играть в футбол.

Артем был чрезвычайно отважным и спокойным. Друзья и родные вспоминают, что Артем оставался светлым человеком, который искренне любил людей.

Он был лучшим отцом и любящим мужем. В глубокой скорби остались жена Валентина, 16-летняя дочь и 9-летний сын, мама и отчим. Вечная память,

– сообщил глава общины.

Артем Заяц погиб на фронте 3 февраля. Он найдет вечный покой на Аллее Героев в родной Буче.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Склоняем головы в скорби вместе с вами.

Украина теряет защитников: последние новости