Об этом сообщила мать бойца, фотохудожница из Львова Елена Чернинька.
Что известно о гибели "Лемберга"?
Елена Чернинька 20 февраля рассказала, что узнала о гибели своего сына. Это подтвердила ДНК-экспертиза.
Стоп поиск! На щите! Совпадение сравнительной молекулярной экспертизы 99,9999%... Только что позвонили из Черниговского морга,
– написала Чернинька.
По ее словам, военного похоронят во Львове примерно через две недели. А тело было передано в результате обмена в августе прошлого года.
Напомним, Елена Чернинька в 2024 году издала книгу "Лемберг: мамцю, ну не плачь" в память о сыне.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и уважение Михаилу!
Где служил "Лемберг" и что о нем известно?
Ранее пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила "Слідство.Інфо", что Сцельников служил в разведке 3-го механизированного батальона. По ее словам, военный погиб в мае 2023 года в Донецкой области.
Мать "Лемберга" объясняла СМИ, что тело ее сына не могли эвакуировать из-под Бахмута, поэтому долгое время он официально считался пропавшим без вести.
Ранее сообщалось, расследователи hromadske узнали, что задержанный подозреваемый в убийстве Андрея Парубия является отцом "Лемберга". Однако Чернинька отметила, что сама воспитывала сына и не поддерживала отношений с задержанным более 20 лет.