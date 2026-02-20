Об этом сообщили в Рогатинском городском совете.

Что известно о защитнике Богдане Сакиве?

Родился Богдан Иванович 5 мая 1978 года в селе Яглуш. Начальное образование получил в Дичковской школе, а затем учился в Рогатинском СПТУ №35, где овладел специальностью тракториста.

После училища проходил службу на морском флоте – там, где характер закаляется соленым ветром и длительными вахтами,

– добавляют в городском совете.

В 2000 году военнослужащий женился, создав крепкую семью. Впоследствии родилась дочь, которая стала для отца самой большой радостью и гордостью. До службы в армии Богдан Сакив работал в строительной сфере, выполнял высотные работы.

В ноябре 2025 года Богдана мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он нес службу стрелком взвода охраны 4 отдела Ивано-Франковского РТЦК и СП, добросовестно выполняя свой воинский долг.

Его смерть стала внезапной и болезненной потерей для всех. Жизнь мужчины оборвалась 18 февраля в больничной палате, без прощальных слов родных.

Чин парастаса состоялся 19 февраля. Прощание и похороны начнутся в 14:00 20 февраля.

Кого Украина потеряла недавно?