Об этом сообщили в Рогатинском городском совете.
Что известно о защитнике Богдане Сакиве?
Родился Богдан Иванович 5 мая 1978 года в селе Яглуш. Начальное образование получил в Дичковской школе, а затем учился в Рогатинском СПТУ №35, где овладел специальностью тракториста.
После училища проходил службу на морском флоте – там, где характер закаляется соленым ветром и длительными вахтами,
– добавляют в городском совете.
В 2000 году военнослужащий женился, создав крепкую семью. Впоследствии родилась дочь, которая стала для отца самой большой радостью и гордостью. До службы в армии Богдан Сакив работал в строительной сфере, выполнял высотные работы.
В ноябре 2025 года Богдана мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он нес службу стрелком взвода охраны 4 отдела Ивано-Франковского РТЦК и СП, добросовестно выполняя свой воинский долг.
Его смерть стала внезапной и болезненной потерей для всех. Жизнь мужчины оборвалась 18 февраля в больничной палате, без прощальных слов родных.
Чин парастаса состоялся 19 февраля. Прощание и похороны начнутся в 14:00 20 февраля.
Кого Украина потеряла недавно?
9 февраля стало известно, что во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Время и место трагедии пока не указывают.
19 февраля Львовщина попрощалась с погибшими членами экипажа вертолета Ми-24, который потерпел падение во время боевого задания 17 декабря 2025 года.
Погибли украинские военнослужащие "Лайза" и "Кара". Трагедия произошла во время эвакуации раненых на Запорожском направлении.