Об этом пишет командир роты НРК 110 механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Волков.

Смотрите также Погиб за 2 дня до ротации: в Виннице попрощались с офицером Николаем Ильчуком

Как погибли украинские защитницы?

По словам командира, девушки были подругами и недавно погибли вместе в результате попадания российского беспилотник, это произошло на территории Запорожской области. Отмечается, что на момент трагедии им было всего 19 и 29 лет.

Две сестры, две подружки, погибли вместе, вражеский дрон. Две молодые девушки. Непростые судьбы. Настоящая работа. Запорожское направление. Они спасали раненых, учились, тянули на себе тяжелые функции, помогали переднему краю не хуже любого,

– написал он.

Сергей Волков говорит, что "Кара" пережила оккупацию Херсонской области, прошла через фильтрацию, пытки и незаконное содержание в Таганроге. Несмотря на это, впоследствии она вступила в ряды защитников и присоединилась к защите Украины.

В то же время Лайза стала первой защитницей по контракту 18 – 24, с которой работал командир роты Сергей Волков. Он отметил, что девушка достаточно быстро освоила работу с наземными роботизированными комплексами.

Прощание с украинскими защитницами состоялось 16 февраля.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память!

Кто еще погиб за Украину?