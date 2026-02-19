Один из них – победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков. В материале 24 Канала читайте о нем подробнее.

"Танцуют все" – известное украинское талант-шоу, участником которого мог стать каждый, кто умел танцевать. В течение 8 лет Украина выбирала лучших танцовщиков в каждом сезоне. Многие выпускники стали ведущими хореографами в Украине и за рубежом, звездами других проектов, режиссерами.

Отметим, проект "Танцуют все!" вернется на экраны. Его будет снимать стриминговая платформа Sweet.TV. Основной акцент будет на талантливых украинских танцовщиках.

Что известно о Владимире Ракове?

Победителем 6 сезона "Танцуют все!" стал Владимир Раков. Он родился 24 ноября 1994 года в городе Евпатория, что в Крыму. Танцевальная карьера парня началась еще с подросткового возраста. Он занимался акробатическим рок-н-роллом, позже присоединился к шоу-балету.

В 2013 году Владимир Раков пришел испытать свои умения на "Танцуют все!". Ему удалось не только успешно пройти кастинг, но и одержать победу.

Владимир Раков на "Танцуют все!": смотрите видео онлайн

После завершения шоу карьера Ракова не остановилась. Он остался в проекте еще на 2 сезона, но на этот раз как хореограф и постановщик.

Также работал в "Танцах со звездами", был участником коллектива Kozar Dance Theatre, Traum Theatre Salome Germany. Участвовал в престижных фестивалях и чемпионатах. В то же время Владимир продолжал учиться в танцевальных школах в США.



Владимир Раков / Фото из инстаграма

Владимир Раков был известным и узнаваемым танцовщиком в украинском шоубизе. Он снимался в рекламах для Lexus, Apple и Nike; был актером в клипах Монатика, Златы Огневич, Макса Барских, "Время и Стекло", ONUKA, Мишель Андраде и других.

Где служил Владимир Раков?

После начала полномасштабного вторжения Владимир Раков оставил успешную карьеру, работу за рубежом и присоединился к армии. Он воевал в составе 2-го стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Прошел бои в районах Херсона, Бахмута, Торецка.



Владимир Раков / Фото из инстаграма

6 января 2025 года во время выполнения боевого задания Владимир Раков погиб. 2 марта с защитником попрощались в Киеве. Его похоронили на Южном кладбище. Владимиру было 30 лет.