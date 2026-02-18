Матиас уже давно не появляется в украинском информационном пространстве. Не слышно ничего и о его творчестве. Что известно об Алексее и где он сейчас, читайте в материале 24 Канала.

Краткая биография и участие в "Фабрике звезд"

Алексей Матиас родился 4 декабря 1988 года в Киеве. В 14-летнем возрасте парень создал группу. Певец является выпускником Киевского национального торгово-экономического университета.

Алексей участвовал в 3 сезоне "Фабрики звезд" (2009 год). Тогда среди других известных конкурсантов были Стас Шуринс, Коля Серга, Ева Бушмина, Артем Мех, Эрика (ныне MamaRika), братья Борисенко.

Матиас смог дойти до финала, однако занял 2 место, уступив Шуринсу.

В 2010 году на экраны вышла "Фабрика звезд. Суперфинал". Алексей наконец смог одержать победу. Тогда второе место заняла Эрика, а третье – Дмитрий Каднай, который сейчас выступает в группе KADNAY.

Участие в Национальном отборе на Евровидение

Алексей Матиас был одним из 20 исполнителей, которые принимали участие в Национальном отборе на Евровидение-2010. Для конкурса он представил песню "Ангелы не умирают" и занял 3 место. Тогда победу одержала Alyosha (Елена Тополя) с композицией To be free, которая заняла 10 место на Евровидении в Осло (столица Норвегии).

В 2012 году Матиас снова решил попробовать свои силы в Нацотборе, однако его сняли с финала. Дело в том, что продюсер певца Влад Багинский был членом жюри полуфинала, что вызвало критику в СМИ и среди фанов конкурса. Сообщалось, что Алексей и его продюсер отнеслись с пониманием к принятому решению.

Скандал и эмиграция в США

В СМИ есть информация, что в 2013 году победитель "Фабрики звезд 3" стал жертвой мошенников. Артист потерял немало денег, которые хотел вложить в развитие карьеры. Матиас и его команда должны были ехать в Венецию, чтобы снимать клип на песню "Мистерия", однако их обманула компания, которая должна была подготовить визы.

В 2014 году Алексей эмигрировал в США и поселился в Лос-Анджелесе, где планировал развивать музыкальную карьеру, однако не сложилось. На своем ютуб-канале он выпускал каверы, но видео набрали мало просмотров.

Что говорит о войне и где сейчас?

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Матиас поддержал Украину. На своей странице в инстаграме певец призвал поддерживать украинскую армию и делился, что война коснулась и его семьи.

Алексей Матиас / Фото из инстаграма певца

В 2023 году победитель "Фабрики звезд" выпустил клип на песню "Саме так", где собрал кадры войны.

Этой композицией разделяю боль и выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате российского вторжения на нашу землю. За потерю лучших из нас прощения не существует! Слава Украине! Слава ВСУ!",

– говорится в описании к видео.

Алексей Матиас не активен в социальных сетях. Его последнее сообщение в инстаграме датируется 25 февраля 2024 года. Вероятно, певец до сих пор находится за океаном. Место расположения его аккаунта – США.