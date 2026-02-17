Речь идет как о судьях, так и об участниках проекта. Более того, в список можно отнести еще и некоторых украинцев, которые также променяли родную страну на страну-агрессора. 24 Канал расскажет о ком идет речь и что они сделали.

Кто из звезд "Х-Фактора" оказался предателем?

Севак Ханагян

Севак родился в Армении, а проживал и учился в России. В 2016 году принял участие в украинском "Х-Факторе". Его наставником стал Антон Савлепов. В шоу певец победил. После этого мужчина несколько раз приезжал в Киев с сольными концертами.

Сегодня Севак активно работает в России, а также путешествует по миру. Как можно понять, тема войны в Украине его совсем не волнует.

Севак Ханагян / Фото из соцсетей

Олеся Матакова

Россиянка приехала в Украину на кастинг в 2014 году. Именно тогда Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым. На удивление, ее приняли довольно тепло.

Она сотрудничала с Иваном Дорном, но не прошла в суперфинал. Тогда у нее брали интервью и спрашивали о ситуации в Украине. Она заявила, что хочет донести до людей, что приехала с миром, ведь мама у нее украинка.

Где она сейчас и чем занимается – неизвестно. Однако, если бы высказалась на тему войны, то о ней точно говорили бы в СМИ.

Олеся Матакова на "Х-Факторе" / Скриншот из видео

Серега

Музыкант был известен в Украине, России и Беларуси. В 2010 году Сергей Пархоменко приехал в Украину и стал судьей в "Х-Факторе". Он даже получил вид на жительство и заявлял, что может получить украинское гражданство.

В сентябре 2022 года рэпер сделал заявление об "одном народе".

Русскому миру, где есть и мы, и украинцы, и россияне, противостоит мощный мозговой центр с той стороны. Там есть вооруженные силы, они очень умело пользуются чужими армиями, чужими государствами,

– говорил артист.

Позже он рассказал, что жалеет о распаде Советского Союза, и активно поддерживает российскую пропаганду и нарративы, что нужно всех "асвабадить".

Серега / Фото Укринформ

Сейчас Серега живет в Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что ему не нравилось окружение, в котором росли его дети, поэтому пришлось принять решение о переезде.

Елка и Рожден Ануси

Певица родилась и выросла в Ужгороде. Два года была судьей на проекте "Х-Фактор". Накануне 24 февраля 2022 года Елка выступала в Киеве, а в апреле пела для россиян в Сочи. Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым и напала на Донбасс, певица перестала говорить об Украине, а интервьюеров просила не задавать ей вопросы о войне.

Когда началась полномасштабная война, она выбрала позицию молчания, однако этим поддержала политику Кремля.

Недавно стало известно, что Елка получила российское гражданство.

Елка / Фото из инстаграма

Рожден Ануси был участником "Х-Фактора", а также участвовал в проекте "Холостяк". С началом полномасштабной войны артист не высказывался на эту тему. Известно, что сейчас он живет в России. Кроме того, российское издание StarHit со ссылкой на собственные источники сообщило, что Рожден якобы женился на 43-летней певице Елке.

Рожден Ануси / Фото из сети

Сергей Соседов

Российский музыкальный критик не просто был судьей проекта, но и жил в Украине до начала войны. Но когда все произошло 24 февраля 2022 года он вдруг "запел" по-другому. Соседов активно продвигает пророссийские нарративы и утверждает, что "украинцами управляют из США".

Сергей Соседов / Фото из сети

Ирина Дубцова

Российская певица в судейском кресле "Х-Фактора" просидела два года. Сегодня она активно поддерживает путинскую политику и с января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Ирина Дубцова / Фото из инстаграма

Константин Меладзе

К российскому продюсеру и композитору в украинском обществе относятся по-разному. Как известно, у нас он не находится ни под одним санкциями, однако в России он точно не желанная персона.

Когда началась полномасштабная война, он заявил, что "нужно прекратить эту войну", а потом вообще не поднимал темы кровожадной политики России, выбрав игру в молчанку.

Константин Меладзе / Фото СТБ

Оксана Марченко

Жена предателя Медведчука, которая имеет такой же статус в Украине, была ведущей нескольких популярных проектов на телеканале СТБ: "Україна має талант" и "Х-Фактор".

Известно, что до 24 февраля 2022 года Марченко сбежала из Украины. Когда Виктора Медведчука задержала СБУ, записала видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отпустить ее мужа.

Впоследствии ее имущество и активы арестовали в Украине, а также СНБО ввел санкции, которые сейчас должны действовать в течение пяти лет. Когда Медведчука обменяли на украинских пленных, то предательских супругов видели как в России, так и в Крыму.

В апреле 2023 года ее объявили в розыск. Оксана Марченко получила подозрение в финансировании российско-оккупационных войск.

Оксана Марченко / Фото из телеграма Оксаны Марченко

Также остается открытым вопрос относительно Ивана Дорна. Он до 2022 года активно работал в России. Исполнитель осудил полномасштабное вторжение и перестал работать в стране-агрессоре, однако сегодня он почти не поднимает тему войны в публичном пространстве. Но это не помешало ему дать интервью российскому журналисту Сергею Штолю и российскому пропагандисту Юрию Дудю.