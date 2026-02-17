Йдеться як про суддів, так і про учасників проєкту. Ба більше, до списку можна віднести ще й деяких українців, які також проміняли рідну країну на країну-агресорку. 24 Канал розповість про кого йдеться і що вони зробили.

Хто з зірок "Х-Фактора" виявився зрадником?

Севак Ханагян

Севак народився у Вірменії, а проживав і навчався у Росії. У 2016 році взяв участь в українському "Х-Факторі". Його наставником став Антон Савлепов. У шоу співак переміг. Після цього чоловік декілька разів приїжджав до Києва із сольними концертами.

Сьогодні Севак активно працює в Росії, а також подорожує світом. Як можна зрозуміти, тема війни в Україні його зовсім не хвилює.

Севак Ханагян / Фото з соцмереж

Олеся Матакова

Росіянка приїхала до України на кастинг у 2014 році. Саме тоді Росія розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим. На диво, її прийняли доволі тепло.

Вона співпрацювала з Іваном Дорном, але не пройшла до суперфіналу. Тоді у неї брали інтерв'ю й запитували про ситуацію в Україні. Вона заявила, що хоче донести до людей, що приїхала з миром, адже мама у неї українка.

Де вона зараз і чим займається – невідомо. Однак, якби висловилась на тему війни, то про неї точно говорили б у ЗМІ.

Олеся Матакова на "Х-Факторі" / Скриншот із відео

Серьога

Музикант був відомий в Україні, Росії та Білорусі. У 2010 році Сергій Пархоменко приїхав до України й став суддею в "Х-Факторі". Він навіть отримав посвідку на проживання й заявляв, що може отримати українське громадянство.

У вересні 2022 року репер зробив заяву про "один народ".

Русскому міру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний мозковий центр з того боку. Там є збройні сили, вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами,

– казав артист.

Пізніше він розповів, що жаліє за розпадом Радянського Союзу, й активно підтримує російську пропаганду та наративи, що потрібно всіх "асвабадіть".

Серьога / Фото Укрінформ

Зараз Серьога живе у Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що йому не подобалося оточення, в якому зростали його діти, тому довелось прийняти рішення про переїзд.

Йолка та Рожден Анусі

Співачка народилась і виросла в Ужгороді. Два роки була суддею на проєкті "Х-Фактор". Напередодні 24 лютого 2022 року Йолка виступала в Києві, а у квітні співала для росіян у Сочі. Коли Росія у 2014 році окупувала Крим і напала на Донбас, співачка перестала говорити про Україну, а інтерв'юерів просила не ставити їй питання про війну.

Коли розпочалась повномасштабна війна, вона обрала позицію мовчанки, однак цим підтримала політику Кремля.

Нещодавно стало відомо, що Йолка отримала російське громадянство.

Йолка / Фото з інстаграму

Рожден Анусі був учасником "Х-Фактора", а також брав участь у проєкті "Холостяк". З початком повномасштабної війни артист не висловлювався на цю тему. Відомо, що зараз він живе у Росії. Крім того, російське видання StarHit із посиланням на власні джерела повідомило, що Рожден нібито одружився з 43-річною співачкою Йолкою.

Рожден Анусі / Фото з мережі

Сергій Сосєдов

Російський музичний критик не просто був суддею проєкту, а й жив в Україні до початку війни. Та коли все сталось 24 лютого 2022 року він раптом "заспівав" по-іншому. Сосєдов активно просуває проросійські наративи і стверджує, що "українцями керують із США".

Сергій Сосєдов / Фото з мережі

Ірина Дубцова

Російська співачка у суддівському кріслі "Х-Фактора" просиділа два роки. Сьогодні вона активно підтримує путінську політику і від січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Ірина Дубцова / Фото з інстаграму

Костянтин Меладзе

До російського продюсера і композитора в українському суспільстві ставляться по-різному. Як відомо, у нас він не перебуває під жодним санкціями, однак у Росії він точно не бажана персона.

Коли розпочалась повномасштабна війна, він заявив, що "потрібно припинити цю війну", а потім взагалі не підіймав теми кровожерливої політики Росії, обравши гру в мовчанку.

Костянтин Меладзе / Фото СТБ

Оксана Марченко

Дружина зрадника Медведчука, яка має такий самий статус в Україні, була ведучою декількох популярних проєктів на телеканалі СТБ: "Україна має талант" й "Х-Фактор".

Відомо, що до 24 лютого 2022 року Марченко втекла з України. Коли Віктора Медведчука затримала СБУ, записала відеозвернення до Володимира Зеленського з проханням негайно відпустити її чоловіка.

Згодом її майно та активи арештували в Україні, а також РНБО ввела санкції, які наразі мають діяти упродовж п'яти років. Коли Медведчука обміняли на українських полонених, то зрадницьке подружжя бачили як у Росії, так і в Криму.

У квітні 2023 року її оголосили в розшук. Оксана Марченко отримала підозру у фінансуванні російсько-окупаційних військ.

Оксана Марченко / Фото з телеграма Оксани Марченко

Також лишається відкритим питання щодо Івана Дорна. Він до 2022 року активно працював у Росії. Виконавець засудив повномасштабне вторгнення та перестав працювати у країні-агресорці, однак сьогодні він майже не підіймає тему війни в публічному просторі. Та це не завадило йому дати інтерв'ю російському журналісту Сергію Штолю та російському пропагандисту Юрію Дудю.