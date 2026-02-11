Попри те, що чоловік зараз не живе в Україні, однак він завжди казав, що відчуває себе українцем. 24 Канал розповість, що відомо про життя танцівника та як склалась його доля після проєкту "Танцюють всі".

Може зацікавити Від церковних хорів до української сцени: що таке госпел і чому його пов'язують з LAUD

Кар'єра хореографа, що принесла світове визнання

Франциска Гомеса знають як британського хореографа афро-колумбійського походження. Мати чоловіка була танцюристкою, тому і він розділив цю пристрасть. Уже в 11 років почав займатись танцями, а в 16 почав працювати над собою професійно.

Тоді він поїхав до США, де у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі працював з майстрами своєї справи. Це було доволі виснажливо для юнака саме у фінансовому плані, однак через рік йому вдалось відкрити власну компанію 2XS-UK й стати її артдиректором.

Франциско Гомес у дитинстві / Фото з інстаграму хореографа

Такий стрибок допоміг Гомесу співпрацювати з зірками світового масштабу – Мадонною, Кайлі Міноуг, Шеггі, Pink і навіть з елітними брендами. У 2005 році за свою діяльність отримав важливу нагороду – "Найкращий новий хореограф" у Британії.

Робота в Україні

У 2008 році на українському телебаченні стартував аналог американського шоу – "Танцюють всі". У перших чотирьох сезонах і у шостому Франциско був у суддівському кріслі.

Франциско Гомес на "Танцюють всі" / Фото СТБ

Та тільки цим проєктом робота в Україні для Гомеса не обмежилась. До прикладу, хореограф відкрив у Києві студію танців Release Dance Complex, а у 2019 році був на шоу "Танці із зірками".

Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Франциско Гомеса

Цікаво поглянути на це фото, де ще не було війни, а деякі відомі не зняли маски з лиць. На жаль, у живих вже немає Григорія Чапкіса, а Влад Яма отримав в Україні статус зрадника.

Де зараз Франциско Гомес і як підтримує Україну?

Що стосується особистого життя, то чоловік є відкритим геєм. У соцмережах доволі часто публікує фото зі своїм обранцем, а також не приховує, що хоче створити сім'ю.

Франциско Гомес з бойфрендом / Фото з інстаграму Франциско Гомеса

Сьогодні чоловік живе на дві країни – Британію та США. Він продовжує свою справу і навіть навчає студентів у танцювальній спільноті P:SG.

Коли танцюрист працював в Україні, то відкрито говорив, що наша країна – для нього другий дім. Він навіть набив татуювання на руці українською мовою зі словом "Кохаю".

Коли у 2014 році Росії окупувала Крим, а також розв'язала війну на Донбасі, то Гомес був дуже стурбований таким розвитком подій.

Земля не стає твоєю тільки тому, що ти вважаєш, що маєш право ввести туди свої війська. Я переконаний, що ситуація з Кримом – це спосіб відвернути увагу росіян від значно більших проблем,

– говорив Франциско про окупацію півострова.

Хореограф не приховував, що йому болісно від тих новин, які читає в мережі. Він також щиро заявив, що хоч і не є кровним українцем, однак відчуває себе одним із нас.

Коли Росія розгорнула проти України повномасштабну війну, то Гомес знову підтримав Україну. Він закликав до єдності, але зауважив, що є і ті росіяни, які люблять українців.

Мій другий дім, Україна... Я не можу повірити в те, що відбувається з вашою прекрасною країною. Мене переповнює лють, такі непотрібні заходи. Я не можу навіть уявити, через що доводиться проходити вам і вашим сім'ям. Будь ласка, будьте дуже обережні, куди б ви не подалися, і бережіть одне одного,

– писав Франциско.

Цікаво, що наприкінці січня цього року стало відомо, що на ТБ повертаються легендарні проєкти: "Танцюють всі", "Фабрика зірок" і "Вгадай мелодію".