Несмотря на то, что мужчина сейчас не живет в Украине, однако он всегда говорил, что чувствует себя украинцем. 24 Канал расскажет, что известно о жизни танцовщика и как сложилась его судьба после проекта "Танцуют все".

Карьера хореографа, принесшая мировое признание

Франциска Гомеса знают как британского хореографа афро-колумбийского происхождения. Мать мужчины была танцовщицей, поэтому и он разделил эту страсть. Уже в 11 лет начал заниматься танцами, а в 16 начал работать над собой профессионально.

Тогда он поехал в США, где в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе работал с мастерами своего дела. Это было довольно изнурительно для юноши именно в финансовом плане, однако через год ему удалось открыть собственную компанию 2XS-UK и стать ее арт-директором.

Франциско Гомес в детстве / Фото из инстаграма хореографа

Такой скачок помог Гомесу сотрудничать со звездами мирового масштаба – Мадонной, Кайли Миноуг, Шегги, Pink и даже с элитными брендами. В 2005 году за свою деятельность получил важную награду – "Лучший новый хореограф" в Британии.

Работа в Украине

В 2008 году на украинском телевидении стартовал аналог американского шоу – "Танцуют все". В первых четырех сезонах и в шестом Франциско был в судейском кресле.

Франциско Гомес на "Танцуют все" / Фото СТБ

Но только этим проектом работа в Украине для Гомеса не ограничилась. К примеру, хореограф открыл в Киеве студию танцев Release Dance Complex, а в 2019 году был на шоу "Танцы со звездами".

Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Франциско Гомеса

Интересно взглянуть на это фото, где еще не было войны, а некоторые известные не сняли маски с лиц. К сожалению, в живых уже нет Григория Чапкиса, а Влад Яма получил в Украине статус предателя.

Где сейчас Франциско Гомес и как поддерживает Украину?

Что касается личной жизни, то мужчина является открытым геем. В соцсетях довольно часто публикует фото со своим избранником, а также не скрывает, что хочет создать семью.

Франциско Гомес с бойфрендом / Фото из инстаграма Франциско Гомеса

Сегодня мужчина живет на две страны – Британию и США. Он продолжает свое дело и даже учит студентов в танцевальном сообществе P:SG.

Когда танцор работал в Украине, то открыто говорил, что наша страна – для него второй дом. Он даже набил татуировку на руке на украинском языке со словом "Люблю".

Когда в 2014 году России оккупировала Крым, а также развязала войну на Донбассе, то Гомес был очень обеспокоен таким развитием событий.

Земля не становится твоей только потому, что ты считаешь, что имеешь право ввести туда свои войска. Я убежден, что ситуация с Крымом – это способ отвлечь внимание россиян от значительно больших проблем,

– говорил Франциско об оккупации полуострова.

Хореограф не скрывал, что ему болезненно от тех новостей, которые читает в сети. Он также искренне заявил, что хоть и не является кровным украинцем, однако чувствует себя одним из нас.

Когда Россия развернула против Украины полномасштабную войну, то Гомес снова поддержал Украину. Он призвал к единству, но заметил, что есть и те россияне, которые любят украинцев.

Мой второй дом, Украина... Я не могу поверить в то, что происходит с вашей прекрасной страной. Меня переполняет ярость, такие ненужные мероприятия. Я не могу даже представить, через что приходится проходить вам и вашим семьям. Пожалуйста, будьте очень осторожны, куда бы вы не подались, и берегите друг друга,

– писал Франциско.

