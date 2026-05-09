Нова розмова з артистом, якого називають "втікачем", вийшла на ютуб-каналі Наталі Влащенко. У бесіді Олег Винник поскаржився на Олександра Горбенка – свого колишнього продюсера.

Артист розповів, що його дружба з Олександром Горбенком тривала майже 16 років.

Це навіть не дружбою назвати, ми були як брати. Ми могли сім'ями зустрічатися, були близькими. Але рано чи пізно стосунки починають натягуватися,

– сказав Олег Винник.

Співак пригадав, що між ними ставалося багато емоційних моментів ще до повномасштабного вторгнення. Перші конфлікти почалися на тлі проблем зі здоров'ям Винника й скасуванням концертів. За словами артиста, роботи було дуже багато, і він почав виснажуватися.

Стосунки під час повномасштабної війни зіпсувалися остаточно. Перед Великоднем 2023 року Горбенко забрав доступ до всіх соцмереж Винника і змінив паролі. Той у відповідь подав заяву в поліцію.

Він забрав у мене все. Це те, що було підло з його боку. Не знаю, що з ним відбувається. Але я розумію, що вся ця любов, яка між нами була, переросла в ненависть. Я не впевнений, що це він все робить проти мене, як кажуть "замовлення". Я думаю, що людина отямиться і збагне,

– заявив артист.

Олег Винник каже, що не підписував контракт з Горбенком на початку співпраці. Вони просто домовилися, що працюватимуть за схемою "50 на 50". Тепер Горбенко це начебто заперечує. Також Винник поскаржився, що Горбенко відібрав у нього квартиру, що записана на їхню компанію.

"Там же мої речі, вибачте, моя білизна, все ж там залишилося. Воно десь лежить. Коли я хотів звідти все забрати, вони замки поміняли. Навіщо воно вам?" – сказав артист.

Нагадаємо, в попередньому інтерв'ю на "РБК-Україна Life" дружина Олега Винника заявляла, що вони прихистили в Берліні Горбенка та його сім'ю. Але начебто через проблеми з алкоголем вони там постійно сварилися, тож Винник попросив не поводитися так у його квартирі. Наступного дня продюсер поїхав з дому підопічного.

Що відомо про розрив співпраці Горбенка та Винника?

У квітні 2023 року Олександр Горбенко заявив, що припинив співпрацю з Олегом Винником. Він зазначив, що права на проєкт та музичний матеріал "фактично" належать його компанії. На той момент продюсер був не готовий коментувати ситуацію.

Наступного року Олександр Горбенко заявив, що Винник тікав з України "під пледиком", а його слова про те, що співак "рятував і вивозив" людей, викликає в нього лише усмішку.

Винник заяви колишнього продюсера спростовує. Артист раніше говорив, що виїхати з країни "під пледом" чи в багажнику неможливо і подібні заяви – неповага до прикордонників.