Новый разговор с артистом, которого называют "беглецом", вышел на ютуб-канале Натальи Влащенко. В беседе Олег Винник пожаловался на Александра Горбенко – своего бывшего продюсера.

Артист рассказал, что его дружба с Александром Горбенко длилась почти 16 лет.

Это даже не дружбой назвать, мы были как братья. Мы могли семьями встречаться, были близкими. Но рано или поздно отношения начинают натягиваться,

– сказал Олег Винник.

Певец вспомнил, что между ними происходило много эмоциональных моментов еще до полномасштабного вторжения. Первые конфликты начались на фоне проблем со здоровьем Винника и отменой концертов. По словам артиста, работы было очень много, и он начал истощаться.

Отношения во время полномасштабной войны испортились окончательно. Перед Пасхой 2023 года Горбенко забрал доступ ко всем соцсетям Винника и сменил пароли. Тот в ответ подал заявление в полицию.

Он забрал у меня все. Это то, что было подло с его стороны. Не знаю, что с ним происходит. Но я понимаю, что вся эта любовь, которая между нами была, переросла в ненависть. Я не уверен, что это он все делает против меня, как говорят "заказ". Я думаю, что человек опомнится и поймет,

– заявил артист.

Олег Винник говорит, что не подписывал контракт с Горбенко в начале сотрудничества. Они просто договорились, что будут работать по схеме "50 на 50". Теперь Горбенко это вроде бы отрицает. Также Винник пожаловался, что Горбенко отобрал у него квартиру, записанную на их компанию.

"Там же мои вещи, извините, мое белье, все же там осталось. Оно где-то лежит. Когда я хотел оттуда все забрать, они замки поменяли. Зачем оно вам?" – сказал артист.

Напомним, в предыдущем интервью на "РБК-Украина Life" жена Олега Винника заявляла, что они приютили в Берлине Горбенко и его семью. Но якобы из-за проблем с алкоголем они там постоянно ссорились, поэтому Винник попросил не вести себя так в его квартире. На следующий день продюсер уехал из дома подопечного.

Что известно о разрыве сотрудничества Горбенко и Винника?

В апреле 2023 года Александр Горбенко заявил, что прекратил сотрудничество с Олегом Винником. Он отметил, что права на проект и музыкальный материал "фактически" принадлежат его компании. На тот момент продюсер был не готов комментировать ситуацию.

В следующем году Александр Горбенко заявил, что Винник бежал из Украины "под пледиком", а его слова о том, что певец "спасал и вывозил" людей, вызывает у него лишь улыбку.

Винник заявления бывшего продюсера опровергает. Артист ранее говорил, что выехать из страны "под пледом" или в багажнике невозможно и подобные заявления – неуважение к пограничникам.