Матіас уже давно не з'являється в українському інформаційному просторі. Не чути нічого і про його творчість. Що відомо про Олексія та де він зараз, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Коротка біографія та участь у "Фабриці зірок"

Олексій Матіас народився 4 грудня 1988 року в Києві. У 14-річному віці хлопець створив гурт. Співак є випускником Київського національного торгівельно-економічного університету.

Олексій брав участь у 3 сезоні "Фабрики зірок" (2009 рік). Тоді серед інших відомих конкурсантів були Стас Шурінс, Коля Сєрга, Єва Бушміна, Артем Мєх, Еріка (нині MamaRika), брати Борисенки.

Матіас зміг дійти до фіналу, проте посів 2 місце, поступившись Шурінсу.

У 2010 році на екрани вийшла "Фабрика зірок. Суперфінал". Олексій нарешті зміг здобути перемогу. Тоді друге місце посіла Еріка, а третє – Дмитро Каднай, який зараз виступає у гурті KADNAY.

Участь у Національному відборі на Євробачення

Олексій Матіас був одним із 20 виконавців, які брали участь у Національному відборі на Євробачення-2010. Для конкурсу він представив пісню "Ангелы не умирают" та посів 3 місце. Тоді перемогу здобула Alyosha (Олена Тополя) з композицією To be free, яка посіла 10 місце на Євробаченні в Осло (столиця Норвегії).

У 2012 році Матіас знову вирішив спробувати свої сили у Нацвідборі, однак його зняли з фіналу. Річ у тім, що продюсер співака Влад Багінський був членом журі півфіналу, що викликало критику у ЗМІ та серед фанів конкурсу. Повідомлялось, що Олексій та його продюсер поставились з розумінням до прийнятого рішення.

Скандал та еміграція до США

У ЗМІ є інформація, що у 2013 році переможець "Фабрики зірок 3" став жертвою шахраїв. Артист втратив чимало грошів, які хотів вкласти у розвиток кар'єри. Матіас та його команда мали їхати до Венеції, щоб знімати кліп на пісню "Мистерия", проте їх обманула компанія, яка мала підготувати візи.

У 2014 році Олексій емігрував до США та оселився у Лос-Анджелесі, де планував розвивати музичну кар'єру, однак не склалося. На своєму ютуб-каналі він випускав кавери, але відео набрали мало переглядів.

Що каже про війну та де зараз?

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Матіас підтримав Україну. На своїй сторінці в інстаграмі співак закликав підтримувати українську армію і ділився, що війна торкнулась і його родини.

Олексій Матіас / Фото з інстаграму співака

У 2023 році переможець "Фабрики зірок" випустив кліп на пісню "Саме так", де зібрав кадри війни.

Цією композицією розділяю біль і висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих унаслідок російського вторгнення на нашу землю. За втрату кращих з нас прощення не існує! Слава Україні! Слава ЗСУ!",

– йдеться в описі до відео.

Олексій Матіас не активний у соціальних мережах. Його останній допис в інстаграмі датується 25 лютого 2024 року. Ймовірно, співак досі перебуває за океаном. Місце розташування його облікового запису – США.