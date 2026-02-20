Про це повідомили у Рогатинській міській раді.
Що відомо про захисника Богдана Саківа?
Народився Богдан Іванович 5 травня 1978 року в селі Яглуш. Початкову освіту здобув у Дичківській школі, а згодом навчався у Рогатинському СПТУ №35, де опанував спеціальність тракториста.
Після училища проходив службу на морському флоті – там, де характер гартується солоним вітром і тривалими вахтами,
– додають у міській раді.
У 2000 році військовослужбовець одружився, створивши міцну родину. Згодом народилась донька, яка стала для батька найбільшою радістю та гордістю. До служби у війську Богдан Саків працював у будівельній сфері, виконував висотні роботи.
У листопаді 2025 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Він ніс службу стрільцем взводу охорони 4 відділу Івано-Франківського РТЦК та СП, сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок.
Його смерть стала раптовою та болісною втратою для усіх. Життя чоловіка обірвалось 18 лютого в лікарняній палаті, без прощальних слів рідних.
Чин парастасу відбувся 19 лютого. Прощання та поховання розпочнуться о 14:00 20 лютого.
9 лютого стало відомо, що під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон". Час та місце трагедії наразі не вказують.
19 лютого Львівщина попрощалась із загиблими членами екіпажу вертольота Мі-24, який зазнав падіння під час бойового завдання 17 грудня 2025 року.
Загинули українські військовослужбовиці "Лайза" та "Кара". Трагедія сталась під час евакуації поранених на Запорізькому напрямку.