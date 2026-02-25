Про це повідомив міський голова Долини, що на Прикарпатті, Іван Дирів.

Що відомо про захисника?

Загинув український оператор безпілотників з Прикарпаття Мирослав Коза 11 листопада 2025 року. Свій останній бій прийняв поблизу населеного Василівка Покровського району Донецької області – саме там військовий зазнав смертельних поранень унаслідок удару ворожим FPV-дроном по пункту дистанційного пілотування.

Тіло воїна евакуювали з району бойових дій, однак протягом тривалого часу воно залишалось неідентифікованим.

Тривалий час рідні, друзі та побратими жили із надією та болісною невідомістю. Лише 24 лютого особу загиблого вдалось офіційно підтвердити.

Його подвиг – неоціненний. Його мужність, відданість військовому обов'язку та любов до Батьківщини назавжди залишаться у нашій пам'яті,

– наголосив міський голова.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Мирослава Кози.

