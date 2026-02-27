Трагічна звістка сколихнула Коломию. Це місто втратило ще одного свого захисника. Про це повідомив мер Богдан Станіславський.
Що відомо про загибель Любомира Фотуйми?
Любомир Фотуйма став на захист України у квітні 2025 року. Він служив стрільцем 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
8 лютого 2026 року в населеному пункті Стариця Чугуївського району Харківської області життя воїна обірвалося. Його атакував ворожий дрон-камікадзе.
Від усієї нашої громади висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого воїна. Це тяжка і непоправна втрата для всіх нас. Світла пам'ять і вічна слава Герою,
– йдеться у пості Станіславського.
Міський голова пообіцяв згодом повідомити деталі, коли громада зможе попрощатися із захисником.
Хто ще нещодавно повернуся додому "на щиті"?
- 11 листопада 2025 року загинув оператор безпілотників із Прикарпаття Мирослав Коза. Свій останній бій він прийняв поблизу Василівки на Донеччині, де отримав смертельні поранення через удар ворожого FPV-дрона по пункту керування. Тіло військового евакуювали, але довгий час його не могли ідентифікувати. Лише 24 лютого загибель Мирослава офіційно підтвердили.
- 16 жовтня 2024 року поблизу Цукуриного на Донеччині загинув Євгеній Гомзяков зі Львівщини. Понад рік він вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Він був єдиним сином у матері, власної сім'ї не мав.
- 20 лютого стало відомо про загибель військового Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ". Майже три роки він вважався зниклим безвісти. Тіло бійця передали під час обміну в серпні минулого року.