Трагічна звістка сколихнула Коломию. Це місто втратило ще одного свого захисника. Про це повідомив мер Богдан Станіславський.

Що відомо про загибель Любомира Фотуйми?

Любомир Фотуйма став на захист України у квітні 2025 року. Він служив стрільцем 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

8 лютого 2026 року в населеному пункті Стариця Чугуївського району Харківської області життя воїна обірвалося. Його атакував ворожий дрон-камікадзе.

Від усієї нашої громади висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого воїна. Це тяжка і непоправна втрата для всіх нас. Світла пам'ять і вічна слава Герою,

– йдеться у пості Станіславського.

Міський голова пообіцяв згодом повідомити деталі, коли громада зможе попрощатися із захисником.

