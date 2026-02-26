Втім заслужену нагороду дружина військового Тетяна Єгошина довго не отримувала. Це сталося лише після розголосу з боку командира та публікації матеріалу на сайті 24 Каналу.

Як розвивалися події до публікації статті?

У свої 23 роки Костянтин Єгошин зробив для нашої перемоги дуже багато. Він починав свій військовий шлях з піхоти, брав участь у складних завданнях, проявив себе як надзвичайно хоробрий та гідний воїн. Згодом його талант помітили й запросили увійти до підрозділу безпілотних систем, де "Кот" став справжньою легендою.

Його загибель у ніч після дня народження дуже боляче вдарила по всій бригаді та побратимах, тому вони одразу ініціювали подання Костянтина до державної нагороди – ордену "За мужність". Микола Ворошнов – командир підрозділу Air Canada, зі складу батальйону безпілотних систем "Булава", в якому служив "Кот", – упродовж майже двох місяців постійно моніторив сайт президента, очікуючи на інформацію про нагородження.

Я переглядав усі підписані накази про нагородження орденами "За мужність", шукав його прізвище, але Єгошина там не було. Я звертався до штабу нашого батальйону, але мені пояснили, що бригада подала документи, але після загибелі "Кота" всі вони у військкоматі. Отже, відповідь на наше подання прийде саме туди,

– розповів Микола Ворошнов з позивним "Канада".

"Хотілося кричати у всесвіт": про вихід матеріалу та пост у соцмережах

За словами "Канади", соціальні мережі стали для нього можливістю "випустити пару", поділитися переживаннями, звернути увагу на певну проблему. Він говорить, що інколи про деякі речі просто хочеться кричати, а коли ти пишеш допис, то ніби виливаєш душу, стає легше. Так було і з матеріалом про "Кота".

У цьому матеріалі дружина та командир Костянтина Єгошина розповіли історію відважного героя, поділилися деталями його рейдів на росіян, обороною Вугледару, боями за Покровськ та виходом з останнього завдання.

Після публікації статті Микола Ворошнов поширив її у своїх соцмережах та звернув увагу людей на те, що через 8 місяців після загибелі "Кот" досі не отримав свою нагороду.

"Канада" зізнається, що розмова з 24 Каналом та публікація матеріалу стали для нього тригером аби вкотре нагадати, що справжні Герої навіть посмертно не можуть отримати своїх орденів. Тому він написав допис, в якому порушив цю проблему, але навіть не сподівався на такий резонанс.

Це був мій "крик у всесвіт" про те, чому така достойна людина досі не має нагороди. Я вже не знав куди звертатися, кого питати, де це моніторити, тому насамперед це був крик моєї душі – нерозуміння, чому так відбувається,

– додав Микола Ворошнов.

Дружині все ж привезли нагороду: як усе відбувалось?

Вже через декілька годин після публікації дружині "Кота" подзвонили з військкомату й повідомили, що нагорода її чоловіка підписана президентом ще 17 вересня 2025 року. А з початку грудня вона перебуває у їхній структурі. Дружина здивувалась, а на питання, чому про це не було повідомлено – відповіді не знайшлося.

Все ж у цій розмові дійшли згоди, що Тетяні вручать нагороду згодом на офіційному заході в Святошинській РДА. Однак на цьому історія не завершилась.

Приблизно через 2 години мені подзвонив інший чоловік із цього ж Святошинського військкомату. І знаєте, таким тоном... ніби хотів мене "построїти". З таким наїздом говорив, як я посміла підіймати цей "кіпіш", що у нього тепер проблеми через все це, а нагорода у них "лише" з 9 чи 8 грудня,

– розповіла Тетяна Єгошина.

"У військкоматі сказали, що вони планували нагородження 13 березня, здається, на День Добровольця. Але вся ця розмова була в такому тоні, із такою претензією до мене, що нібито я винна, що в нього проблеми. А остання фраза мене просто добила. Він сказав, що якщо мені так принципово, то приходьте завтра і забирайте свою нагороду. Я сказала, що я прийду", – додала Тетяна.

Після цього дзвінка "Канада" вирішив, що з'ясує усе сам. Він розмовляв з певними представниками військкомату і зізнається, що цей дзвінок був дуже емоційним. Менш ніж за годину дружині Костянтина зателефонували знову та сказали, що приїдуть додому вже сьогодні, аби вручити їй орден чоловіка.

"Мені вручили нагороду, стояли такі з похиленими головами, і о 9 вечора пішли. В принципі, це все. Сказати, що я шокована – це нічого не сказати. Морально мене ця історія дуже підбила", – підсумувала Тетяна.



Нагороду, яку одразу після публікації допису, вручили дружині "Кота" / Фото з фейсбуку Миколи Ворошнова

Дружина Костянтина Єгошина наголосила, що ситуація отримала своє логічне завершення завдяки "Канаді" і його різкості. Однак впевнена – не в усіх сімей загиблих є такі люди, на яких можна покластись.

Що кажуть у Святошинському ТЦК?

Одразу після розголосу, 24 Канал надіслав офіційний запит до Святошинського районного у місті Києві Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми просили прокоментувати цю ситуацію та 26 лютого отримали відповідь.

У документі мовилось, що оформлення, передача та вручення державних нагород передбачає певну поетапну взаємодію між органами державної влади та військовим управлінням. Також у структурі просили звернути увагу на те, що свій вплив має і режим воєнного стану, який діє в Україні.

Умови дії правового режиму воєнного стану, а також обʼєктивні фактори, повʼязані з організаційними та логістичними процесами, впливають на строки реалізації окремих процедур, у тому числі щодо отримання, обліку та подальшого вручення державних нагород,

– зазначили у Святошинському ТЦК та СП.

Також там повідомили, що розглядали різні варіанти урочистого вручення нагород сімʼям загиблих військовослужбовців. Це робилося "з урахуванням пам'ятних дат та можливостей їх реалізації". Такою датою назвали 13 березня 2026 року – напередодні Дня українського добровольця.

Втім через "зміну обставин та необхідність виконання процедур", вручення провели у "більш ранній період". Окремо у Святошинському районному у м. Києві ТЦК та СП наголосили, що "під виконання зазначених заходів", порушень законодавства не було.

"Загиблим не потрібні ордени": чому взагалі стався розголос?

"Канада" наголошує, що нагородна система в Україні, очевидно, потребує змін. Сьогодні побратими та сім'ї наших загиблих військових змушені не тільки переживати найбільшу втрату, але й шукати сили для боротьби за гідне вшанування подвигу найдорожчих людей.

Це для мене Костянтин Єгошин – Герой. Чувак, який своєю кров'ю та потом виборював нашу перемогу. Ви розумієте, що він заробив цей орден своїм життям? Але для когось це лише чергове прізвище у списку, просто черговий листок,

– наголосив Ворошнов.

Побратим "Кота" розуміє, що сьогодні кожен військовий – на фронті чи в умовному тилу – робить важливу роботу. Втім він підкреслює, що ситуація з Костянтином Єгошиним не має бути нормою, а в таких чутливих питаннях, коли справа стосується полеглих Героїв та спілкування з їхніми рідними, – потрібен не формальний, а дуже особистий, індивідуальний та делікатний підхід.

Але найважливіше, на чому наголошує "Канада" – загиблим героям вже не потрібні ордени. Тому треба робити все, щоб наші воїни отримували заслужені медалі ще за життя. Можливо, тоді вони будуть причиною для радості та гордості, а не черговим нагадуванням про біль і втрату.