Впрочем заслуженную награду жена военного Татьяна Егошина долго не получала. Это произошло только после огласки со стороны командира и публикации материала на сайте 24 Канала.

Как развивались события до публикации статьи?

В свои 23 года Константин Егошин сделал для нашей победы очень много. Он начинал свой военный путь с пехоты, участвовал в сложных задачах, проявил себя как чрезвычайно храбрый и достойный воин. Впоследствии его талант заметили и пригласили войти в подразделение беспилотных систем, где "Кот" стал настоящей легендой.

Его гибель в ночь после дня рождения очень больно ударила по всей бригаде и собратьям, поэтому они сразу инициировали представление Константина к государственной награде – ордена "За мужество". Николай Ворошнов – командир подразделения Air Canada, из состава батальона беспилотных систем "Булава", в котором служил "Кот", – в течение почти двух месяцев постоянно мониторил сайт президента, ожидая информацию о награждении.

Я просматривал все подписанные приказы о награждении орденами "За мужество", искал его фамилию, но Егошина там не было. Я обращался в штаб нашего батальона, но мне объяснили, что бригада подала документы, но после гибели "Кота" все они в военкомате. Итак, ответ на наше представление придет именно туда,

– рассказал Николай Ворошнов с позывным "Канада".

"Хотелось кричать во вселенную": о выходе материала и посте в соцсетях

По словам "Канады", социальные сети стали для него возможностью "выпустить пар", поделиться переживаниями, обратить внимание на определенную проблему. Он говорит, что иногда о некоторых вещах просто хочется кричать, а когда ты пишешь сообщение, то будто изливаешь душу, становится легче. Так было и с материалом о "Коте".

После публикации статьи Николай Ворошнов распространил ее в своих соцсетях и обратил внимание людей на то, что через 8 месяцев после гибели "Кот" до сих пор не получил свою награду.

После публикации статьи Николай Ворошнов распространил ее в своих соцсетях и обратил внимание людей на то, что через 8 месяцев после гибели "Кот" до сих пор не получил свою награду.

"Канада" признается, что разговор с 24 Каналом и публикация материала стали для него триггером чтобы еще раз напомнить, что настоящие Герои даже посмертно не могут получить своих орденов. Поэтому он написал сообщение, в котором поднял эту проблему, но даже не надеялся на такой резонанс.

Это был мой "крик во вселенную" о том, почему такой достойный человек до сих пор не имеет награды. Я уже не знал куда обращаться, кого спрашивать, где это мониторить, поэтому прежде всего это был крик моей души – непонимание, почему так происходит,

– добавил Николай Ворошнов.

Жене все же привезли награду: как все происходило?

Уже через несколько часов после публикации жене "Кота" позвонили из военкомата и сообщили, что награда ее мужа подписана президентом еще 17 сентября 2025 года. А с начала декабря она находится в их структуре. Жена удивилась, а на вопрос, почему об этом не было сообщено – ответа не нашлось.

Все же в этом разговоре пришли к согласию, что Татьяне вручат награду позже на официальном мероприятии в Святошинской РГА. Однако на этом история не завершилась.

Примерно через 2 часа мне позвонил другой человек из этого же Святошинского военкомата. И знаете, таким тоном... будто хотел меня "построить". С таким наездом говорил, как я посмела поднимать этот "кипиш", что у него теперь проблемы из-за всего этого, а награда у них "только" с 9 или 8 декабря,

– рассказала Татьяна Егошина.

"В военкомате сказали, что они планировали награждение 13 марта, кажется, на День Добровольца. Но весь этот разговор был в таком тоне, с такой претензией ко мне, что якобы я виновата, что у него проблемы. А последняя фраза меня просто добила. Он сказал, что если мне так принципиально, то приходите завтра и забирайте свою награду. Я сказала, что я приду", – добавила Татьяна.

После этого звонка "Канада" решил, что выяснит все сам. Он разговаривал с определенными представителями военкомата и признается, что этот звонок был очень эмоциональным. Менее чем через час жене Константина позвонили снова и сказали, что приедут домой уже сегодня, чтобы вручить ей орден мужа.

"Мне вручили награду, стояли такие с наклоненными головами, и в 9 вечера ушли. В принципе, это все. Сказать, что я шокирована – это ничего не сказать. Морально меня эта история очень подбила", – подытожила Татьяна.



Награду, которую сразу после публикации сообщения, вручили жене "Кота" / Фото из фейсбука Николая Ворошнова

Жена Константина Егошина отметила, что ситуация получила свое логическое завершение благодаря "Канаде" и его резкости. Однако уверена – не у всех семей погибших есть такие люди, на которых можно положиться.

Что говорят в Святошинском ТЦК?

Сразу после огласки, 24 Канал направил официальный запрос в Святошинский районный в городе Киеве Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мы просили прокомментировать эту ситуацию и 26 февраля получили ответ.

В документе говорилось, что оформление, передача и вручение государственных наград предусматривает определенное поэтапное взаимодействие между органами государственной власти и военным управлением. Также в структуре просили обратить внимание на то, что свое влияние имеет и режим военного положения, который действует в Украине.

Условия действия правового режима военного положения, а также объективные факторы, связанные с организационными и логистическими процессами, влияют на сроки реализации отдельных процедур, в том числе по получению, учета и дальнейшего вручения государственных наград,

– отметили в Святошинском ТЦК и СП.

Также там сообщили, что рассматривали различные варианты торжественного вручения наград семьям погибших военнослужащих. Это делалось "с учетом памятных дат и возможностей их реализации". Такой датой назвали 13 марта 2026 года – накануне Дня украинского добровольца.

Впрочем, из-за "изменения обстоятельств и необходимости выполнения процедур", вручение провели в "более ранний период". Отдельно в Святошинском районном в г. Киеве ТЦК и СП отметили, что "во время выполнения указанных мероприятий", нарушений законодательства не было.

"Погибшим не нужны ордена": почему вообще произошла огласка?

"Канада" отмечает, что наградная система в Украине, очевидно, требует изменений. Сегодня собратья и семьи наших погибших военных вынуждены не только переживать самую большую потерю, но и искать силы для борьбы за достойное чествование подвига дорогих людей.

Это для меня Константин Егошин – Герой. Чувак, который своей кровью и потом боролся за нашу победу. Вы понимаете, что он заработал этот орден своей жизнью? Но для кого-то это лишь очередная фамилия в списке, просто очередной листок,

– подчеркнул Ворошнов.

Побратим "Кота" понимает, что сегодня каждый военный – на фронте или в условном тылу – делает важную работу. Впрочем он подчеркивает, что ситуация с Константином Егошиным не должна быть нормой, а в таких чувствительных вопросах, когда дело касается павших Героев и общения с их родными, – нужен не формальный, а очень личный, индивидуальный и деликатный подход.

Но самое важное, что отмечает "Канада" – погибшим героям уже не нужны ордена. Поэтому надо делать все, чтобы наши воины получали заслуженные медали еще при жизни. Возможно, тогда они будут причиной для радости и гордости, а не очередным напоминанием о боли и потере.