Про це пише 24 Канал з посиланням на командира підрозділу Air Canada 72-ї ОМБр Миколу Ворошнова, який повідомив трагічну звістку.

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У бою загинув Костянтин Єгошин

На фронті під час виконання бойового завдання загинув воїн Костянтин Єгошин "Кот" із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Захисникові назавжди 23 роки.

Україна втратила Воїна і справжнього патріота. 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців втратила одного зі своїх найкращих і найрезультативніших пілотів-бомберів. На його рахунку близько 300 знищених орк*в. Наша зграя втратила брата…

– зазначив він.

Командир розповів, що Єгошин був одним із тих, хто навесні 2023 року започаткував ударну зграю підрозділу Air Canada й був її незмінним лідером на полі бою.

Прощання із захисником відбудеться на Майдані Незалежності в Києві у середу, 11 червня, об 11:00. Героя поховають на Берковецькому кладовищі.

"Я втратив учня і найкращого пілота-винущувача. Він був мені як син. Втратив частку себе... Віддамо шану Герою. Гідно проведемо в останню путь", – наголосив Ворошнов.