Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білгородську селищну раду.

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На Донеччині загинув Максим Старостін

Юнак був учасником Добровольчого Українського Корпусу та навчався в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського. Він потрапив під обстріл ворога разом із командою однодумців під час свого виїзду на Донеччину 3 червня.

Кожну вільну хвилину свого життя він присвятив допомозі ЗСУ заради перемоги над ворогом. Волонтер, розробник дронів, Максим неодноразово самостійно возив їх нашим військовослужбовцям та брав участь в тестуванні. Він розумів ризик, але бажання бути корисним – долало страх,

– йдеться у публікації.

У OBOZ.UA пояснили, що похоронні заходи відбулися 5 червня в костелі в його рідному Білогір'ї. Наступного дня, 6 червня, відбулася загальна церемонія прощання.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Старостіна. Світла та вічна пам'ять.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки на Київ 6 червня Росія вбила трьох рятувальників: Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ременного.