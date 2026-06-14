Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

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Як ворог змінює маршрути постачання?

За даними розвідки, російські війська розглядають нову схему постачання боєприпасів: склади мають бути розміщені на відстані понад 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення.

Потім від них були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби. Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами,

– пояснив Волошин.

При цьому особовий склад, залучений до таких перевезень, має пересуватися без військової форми – у цивільному одязі або під виглядом працівників комунальних служб.

Тим часом для постачання паливно-мастильних матеріалів окупанти розглядають використання водного транспорту. Йдеться, зокрема, про те, щоб залучити до портів Бердянська та Скадовська малі морські танкери, рейдові наливні шаланди і баржі.

За словами Волошина, для переміщення особового складу противник планує використовувати другорядні дороги. Для власної безпеки росіяни також відмовляються від автобусів та тентованих вантажівок і здійснюють перевезення малими групами на легкових автомобілях.

До слова, днями українські військові уразили колону російських вантажівок під Армянськом, які везли паливо й боєприпаси. У цій колоні було близько 50 машин, частину з них вдалося знищити.

За словами бійців, операцію щодо Армянського мосту військові підготували заздалегідь, оскільки передбачали, що окупанти можуть використовувати й цей маршрут для логістики.