Об этом сообщила армянская служба "Радио Свобода".

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Что известно об окончательных результатах выборов?

Согласно обнародованным данным, "Гражданский договор" получил 726 819 голосов, что составляет 49,74%. На втором месте оказался блок "Сильная Армения", который, по данным СМИ, поддерживают в Москве – он набрал 23,27% голосов. Третье место занял блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,92%.

Правоцентристская "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,98% голосов и не попав в парламент.

В итоге партия Пашиняна получит 61 из 101 места в Национальном собрании, что позволяет ей самостоятельно формировать правительство и сохранять политическое большинство.

Как прошли выборы в Армении?

Напомним, 7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание, в которых приняли участие около 1,48 миллиона избирателей. Уже на следующий день премьер-министр Никол Пашинян заявил о победе своей партии и возможности самостоятельно сформировать правительство. Эти выборы стали первыми общенациональными после войны с Азербайджаном в 2023 году, когда Баку восстановил контроль над Нагорным Карабахом.

Накануне голосования в СМИ сообщалось о возможных попытках влияния со стороны России, в частности через участие граждан Армении, проживающих в России и имеющих двойное гражданство. Также сообщалось о политическом давлении со стороны Москвы на Ереван, включая угрозы возможного "украинского сценария" из-за курса Армении на евроинтеграцию. На этом фоне Россия даже отозвала своего посла из Армении и ввела ограничения на импорт отдельных армянских товаров.