Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

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Что Пашинян говорит о результатах выборов?

Никол Пашинян заявил, что его политическая сила получила поддержку большего количества граждан Армении, чем во время выборов 2021 года. По его словам, партия получила достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Политик также назвал результат голосования исторической победой для его политической силы.

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Это историческая победа, которая однозначно обеспечит стабильность и развитие Республики Армения, и, конечно, мы должны быть готовы к политической и институциональной стабильности,

– сказал Пашинян во время пресс-конференции.

Журналисты также спросили, не рано ли говорить о победе до завершения подсчета голосов на всех избирательных участках. В ответ политик отметил, что его партия параллельно ведет собственный подсчет результатов.

Знаете, у нас на всех избирательных участках есть доверенные лица, у нас есть протоколы, и мы проводим собственные подсчеты голосов,

– пояснил он.

Напомним, по состоянию на 8:30 по местному времени (7:30 по Киеву) Центральная избирательная комиссия Армении обработала данные с 1924 из 2006 избирательных участков. Таким образом, на данный момент подсчитано 94% бюллетеней.

По предварительным данным, лидирует партия действующего премьер-министра "Гражданский договор" с 50,07% голосов. Второй по результатам является пророссийская оппозиция "Сильная Армения", которая получает 23,35% голосов, а третьей – блок "Армения" с 9,96% голосов.