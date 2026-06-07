Всего в выборах приняли участие почти 59% избирателей, то есть 1 476 597 человек. 24 Канал со ссылкой на ЦИК Армении рассказывает об этом подробнее.

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Кто побеждает в парламентских выборах в Армении?

По данным ЦИК Армении на данный момент известны следующие результаты по партиям (обработаны показатели со 110 участков из 2005):

"Общественный договор" – 57,14%.

"Сильная Армения" – 21,43%.

"Армянский альянс" – 8,21%.

"Партия процветания Армении" – 5,1%.

Поэтому пророссийские партии пока разгромно проигрывают политической силе действующего главы правительства Пашиняна.

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Какими были экзитполы и прогнозы относительно выборов в Армении?

Напомним, что СМИ публиковали противоречивые экзитполы. Приближенные к действующему премьеру издания писали о том, что партия Пашиняна "Общественный договор" набирает 56,7% процента голосов. А ближайший соперник – "Сильная Армения" – лишь 17,5 процента голосов.

В то же время другие СМИ писали о разгроме партии премьера. По их данным, она набирает лишь 32,7% голосов. Отметим, что в парламентских выборах в Армении приняли участие 16 партий и два блока.

Предыдущие соцопросы указывали на безоговорочное лидерство партии Пашиняна. Его ближайшими соперниками называли пророссийские партии – "Сильная Армения" бизнесмена Карапетяна, "Армянский альянс" под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна и "Партия процветания Армении" (около 2%) бизнесмена Гагика Царукяна.

Сам Пашинян называл противоположные партии "партиями войны". Он заявлял, что их приход к власти может привести к возобновлению конфликта с Азербайджаном.