Загалом у виборах узяли участь майже 59% виборців, тобто 1 476 597 осіб. 24 Канал із посиланням на ЦВК Вірменії розповідає про це докладніше.

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Хто перемагає у парламентських виборах у Вірменії?

За даними ЦВК Вірменії на цей час відомі такі результати за партіями (оброблено показники зі 110 дільниць із 2005):

"Громадський договір" – 57,14%.

"Сильна Вірменія" – 21,43%.

"Вірменський альянс" – 8,21%.

"Партія процвітання Вірменії" – 5,1%.

Відтак проросійські партії наразі розгромно програють політичній силі чинного глави уряду Пашиняна.

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Якими були екзитполи та прогнози щодо виборів у Вірменії?

Нагадаємо, що ЗМІ публікували суперечливі екзитполи. Наближені до чинного прем'єра видання писали про те, що партія Пашиняна "Громадський договір" набирає 56,7% відсотка голосів. А найближчий суперник – "Сильна Вірменія" – лише 17,5 відсотка голосів.

Водночас інші ЗМІ писали про розгром партії прем'єра. За їхніми даними, вона набирає лише 32,7% голосів. Зазначимо, що у парламентських виборах у Вірменії взяли участь 16 партій і два блоки.

Попередні соцопитування вказували на беззаперечне лідерство партії Пашиняна. Його найближчими суперниками називали проросійські партії – "Сильна Вірменія" бізнесмена Карапетян, "Вірменський альянс" під керівництвом колишнього президента Роберта Кочаряна і "Партія процвітання Вірменії" (близько 2%) бізнесмена Гагіка Царукяна.

Сам Пашинян називав супротивні партії "партіями війни". Він заявляв, що їх прихід до влади може призвести до поновлення конфлікту з Азербайджаном.