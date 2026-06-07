Виборчі дільниці відкрили о 08:00 і зачинили о 20:00 (за місцевим часом).

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Що відомо про завершення виборів у Вірменії?

Станом на 17:00 явка на парламентських виборах становила 49 відсотків. Це означає, що понад 1,2 мільйона громадян прийшли на голосування. Остаточні цифри стануть відомі після 21:00.

Попередні результати очікуються після опівночі.

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Нагадаємо, що за місця в парламенті змагаються 16 партій і два виборчі блоки.

Прохідний бар'єр становить 4% для партій і 8% для блоків.

Загалом у парламенті має бути щонайменше 101 депутат і щонайменше 3 політичні партії.

За даними опитування вашингтонського Міжнародного республіканського інституту, на виборах у Вірменії зараз лідирує партія чинного прем'єра Ніколи Пашиняна – "Громадянський договір". Її підтримують близько 32% опитаних.

У Пашиняна є три основних суперників, які критикують його політику щодо війни та зовнішніх відносин. Сам Пашинян називає їх "партіями війни" та попереджає, що їхній прихід до влади може знову загострити конфлікт з Азербайджаном.

Найбільша з них – "Сильна Вірменія", яку підтримує приблизно 7% виборців. Її очолює бізнесмен Самвел Карапетян. Далі йде "Вірменський альянс" (близько 4%) під керівництвом колишнього президента Роберта Кочаряна. І третя сила – "Партія процвітання Вірменії" (близько 2%), яку очолює бізнесмен Гагік Царукян. Вона також має зв'язки з російською партією "Єдина Росія".

Вибори у Вірменії відбуваються на тлі погіршення відносин з Росією

На початку квітня президент країни Ваагн Хачатурян підписав закон "Про початок процесу вступу до ЄС".

Також навесні в Єревані пройшов саміт Європейської політичної спільноти та перший в історії саміт "Вірменія – ЄС", де обговорювалися питання безпеки, транспортної зв'язності та фінансової допомоги.

У відповідь на це Росія запровадила заборону на ввезення з країни деяких видів квітів, овочів, фруктів, мінеральної води та інших товарів. За даними ЗМІ, Росія також погрожує припиненням постачання газу, нафтопродуктів та алмазів, якщо Єреван продовжить зближуватися з ЄС.