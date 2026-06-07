Деталі повідомляють інформаційна агенція Reuters та видання Bloomberg.

До теми Росія погрожує Вірменії війною за "українським сценарієм": чи наважиться Путін на ще один фронт

Як проходитимуть вибори у Вірменії?

Виборчі дільниці відкриваються з 8:00 ранку та працюватимуть до 20:00 вечора. Голосувати мають право близько 2,5 мільйона громадян у країні з населенням приблизно 3 мільйони.

За щонайменше 101 місце в Національних зборах змагаються 18 партій. Окремі партії повинні набрати 4% голосів, щоб увійти до парламенту, тоді як коаліції, залежно від їхнього розміру, повинні набрати від 8% до 10%.

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За опитуваннями, партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" утримує лідерство з підтримкою близько 32%, тоді як проросійський блок "Сильна Вірменія" відстає з показником у 11%.

Що відомо про кандидатів?

Варто зауважити, що Пашинян, який прийшов до влади у 2018 році, поступово переорієнтував Вірменію на зближення із Заходом і зменшення залежності від Росії, що викликало різку реакцію Москви напередодні виборів.

Водночас за його правління показник ВВП на душу населення суттєво зріс. Під час передвиборчих мітингів прихильники влади відзначають економічне зростання та стабілізацію, тоді як опозиція звинувачує Пашиняна у поступках Азербайджану, особливо після війни 2023 року.

У центрі кампанії влади – мирні домовленості з Баку, включно з угодою, підписаною у США минулого серпня після багаторічного конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Опозиційні сили, зокрема "Сильна Вірменія", яку очолює російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян, орієнтуються на збереження тісних зв'язків із Росією, яка залишається важливим економічним партнером і постачальником енергоресурсів.

Цікаво! Bloomberg повідомляє, що після запровадження Росією обмежень на імпорт з Вірменії у відповідь на її євроінтеграційні наміри, ЄС посилив фінансову підтримку Єревана та частково пом'якшив торговельні правила для вірменських товарів.



Також у матеріалі йдеться про план створення транспортного коридору через Вірменію – "Маршрут Трампа для міжнародного миру та процвітання", який має з'єднати Азербайджан із Нахічеванню. Передбачається, що США можуть отримати економічну участь в управлінні цим маршрутом на термін до 99 років.

На тлі виборів також лунають звинувачення у посиленні тиску на опозицію: повідомляється про арешти політичних опонентів і кандидатів, що викликає критику правозахисників, які говорять про ризики звуження політичних свобод. Влада натомість заявляє, що діє проти осіб, які нібито можуть дестабілізувати ситуацію та готувати силові сценарії.

Як Росія може помститися Вірменії за проєвропейський вибір?

Кирило Буданов вважає, що ризик російської агресії проти Вірменії є цілком реальним. На його думку, ключову роль може відіграти спроба Москви розколоти вірменське суспільство і створити умови для втручання, за аналогією з діями щодо України.

Він зазначив, що подібні сигнали фіксуються вже близько двох років, а географічна близькість і різниця у військовому потенціалі роблять Вірменію вразливою до такого сценарію.

При цьому, навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував Вірменії "українським сценарієм".